Cronaca Regione, nasce l'Osservatorio per gli enti locali. Spanedda: «Strumento strategico per monitorare il decentramento»

La Giunta regionale della Sardegna ha formalmente istituito l'Osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, un organismo tecnico incaricato di monitorare e valutare l'efficacia del passaggio di competenze, risorse finanziarie e personale dall'amministrazione centrale verso i Comuni e le Province. Il provvedimento dell'esecutivo attiva una specifica disposizione contenuta nella legge regionale numero 9 del 2006 – il testo normativo fondamentale che disciplina il riordino e l'assetto del sistema delle autonomie locali nell'Isola – dotando l'amministrazione di un presidio stabile di verifica.



La nuova struttura avrà il compito di coordinare i diversi uffici regionali coinvolti nel processo di decentramento, garantendo un confronto continuo con la Conferenza permanente Regione-Enti locali, l'organo collegiale istituzionale in cui i rappresentanti della Giunta e gli amministratori del territorio si interfacciano per concertare le politiche amministrative. L'attività di raccolta dati e monitoraggio confluirà nella stesura di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle riforme, un documento analitico che verrà poi trasmesso al Consiglio regionale.



«Con questo provvedimento rendiamo operativo uno strumento strategico previsto dalla nostra normativa e rafforziamo la capacità della Regione di accompagnare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite», dichiara l'assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda. L'esponente della Giunta delinea gli obiettivi dell'iniziativa: «È importante verificare e sostenere i processi di decentramento. Per questo puntiamo su monitoraggio, confronto con i territori e capacità di intervenire quando emergono criticità».



Dal punto di vista operativo, l'Osservatorio dovrà raccogliere periodicamente i flussi di dati relativi ai trasferimenti di fondi e alle dotazioni organiche destinate ai municipi. Sulla base di questa ricognizione tecnica, la struttura avrà la facoltà di proporre all'esecutivo eventuali correttivi e aggiornamenti normativi, allo scopo di rendere il sistema amministrativo maggiormente aderente alle esigenze pratiche delle comunità locali.



«Vogliamo una Regione che non si limiti a trasferire competenze, ma che accompagni questo percorso con responsabilità, trasparenza e collaborazione istituzionale», aggiunge Spanedda, specificando i contorni economici dell'operazione. L'attivazione dell'organismo avviene infatti «senza gravare sul bilancio regionale, valorizzando le professionalità già presenti nell'amministrazione e mettendo a disposizione degli enti locali uno strumento permanente di analisi e proposta».