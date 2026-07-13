Cronaca Akènta Day 2026: grande successo per l’evento che celebra l’emersione del vino subacqueo e racconta la Sardegna nel mondo

Sabato 11 luglio Circa 500 partecipanti a bordo delle imbarcazioni ufficiali, oltre 80 barche in mare e ospiti da diversi paesi per assistere all’emersione dell’unica cantina subacquea al mondo visibile dal vivo, simbolo dell’estate ad Alghero



ALGHERO – Il mare di Alghero ha ospitato con successo una nuova edizione di Akènta Day, l’evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma che ogni anno celebra l’emersione di Akènta Sub, lo spumante affinato nelle profondità del mare di Alghero. Anche l’edizione 2026 ha confermato il grande richiamo della manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Sardegna e uno dei format più originali del panorama enoturistico internazionale. Sono stati circa 500 i partecipanti saliti a bordo delle imbarcazioni ufficiali, mentre oltre 80 tra barche e natanti privati hanno raggiunto il punto dell’emersione, davanti a Capo Galera, trasformando il mare di Alghero in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento ha richiamato persone provenienti da tutta Italia e numerosi ospiti internazionali, con partecipanti arrivati da Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Svizzera, Scozia e Slovacchia, confermando la crescente dimensione internazionale dell’iniziativa e il suo valore come strumento di promozione del territorio. Il momento più atteso della giornata è stato, come da tradizione, quello dell’emersione di Akènta Sub, il vino che affina sui fondali del mare di Alghero. Un’operazione altamente specializzata che rappresenta il cuore del progetto e che anche quest’anno si è svolta con assoluta precisione grazie al lavoro coordinato dei tecnici coinvolti.



Gli operatori subacquei, insieme al pilota dell’elicottero e ai rispettivi team tecnici, hanno portato a termine con successo due immersioni e due emersioni della cantina subacquea, consentendo al pubblico di assistere da vicino a uno spettacolo unico nel suo genere. Una volta recuperata, la cantina subacquea è stata immediatamente trasferita alla Cantina Santa Maria La Palma, dove Akènta Sub proseguirà il proprio percorso di conservazione in vista della successiva commercializzazione. Ancora una volta Akènta Day ha dimostrato di essere molto più di una manifestazione dedicata al vino. Dietro l’emozione dell’emersione c’è infatti un progetto che unisce ricerca, innovazione, competenze tecniche e valorizzazione del territorio, rendendo la Cantina Santa Maria La Palma l’unica realtà al mondo che permette di assistere dal vivo all’immersione e all’emersione di una cantina subacquea. Terminata l’emersione, la flotta di Akènta Day ha fatto rotta verso Cala Burantì, nella zona del Burantino, dove la festa è proseguita tra brindisi, musica e bagni nelle acque cristalline del mare di Alghero.



Le imbarcazioni, animate dai dj che hanno accompagnato l’intera giornata con la loro musica, hanno trasformato la baia in una grande festa galleggiante, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva nel cuore del Mediterraneo. Per molte delle persone presenti, in particolare per i numerosi visitatori stranieri, è stata l’occasione per scoprire da vicino la straordinaria bellezza della costa di Alghero e vivere un evento capace di unire paesaggio, enologia, innovazione e ospitalità in un’unica esperienza. Nel pomeriggio, le imbarcazioni hanno fatto rientro nel Porto di Alghero, chiudendo una giornata che ha confermato il successo di un format ormai diventato simbolo dell’estate sarda. Akènta Day 2026 si conclude così con un bilancio estremamente positivo, consolidando il proprio ruolo di ambasciatore del territorio e delle eccellenze della Sardegna nel mondo, attraverso un evento capace di raccontare, in maniera autentica e spettacolare, il legame profondo tra il mare di Alghero e il vino.