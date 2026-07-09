Alghero in House, lo storico idraulico Gianni Salis va in pensione: il ringraziamento pubblico del consigliere Bamonti

Dopo oltre tre decenni di attività lavorativa, Gianni Salis, storico idraulico impiegato nella manutenzione cittadina, ha raggiunto il traguardo del pensionamento. A segnare formalmente il momento è una nota stampa diffusa nelle scorse ore da Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo Base Popolare, che ha scelto di indirizzare un messaggio pubblico di commiato e ringraziamento al lavoratore per il servizio prestato alla collettività.

Nel documento, l'esponente dell'assemblea civica ripercorre a grandi linee la carriera di Salis, sottolineando come l'operatore abbia «messo professionalità, competenza e dedizione al servizio della comunità algherese, prima presso il Comune di Alghero e successivamente in Alghero In House».

Per permettere a chi legge di inquadrare correttamente il passaggio lavorativo citato, è utile precisare che "Alghero in House" è una società partecipata cosiddetta "in house providing", ovvero un'azienda il cui capitale è interamente detenuto dal Comune. Questo ente strumentale opera in regime di affidamento diretto da parte del municipio per gestire in prima persona servizi operativi fondamentali, che spaziano dalle manutenzioni stradali e degli edifici pubblici fino alla custodia dei parchi.

Definito il perimetro aziendale in cui si è svolta l'ultima e più consistente fase della carriera del dipendente, impegnato nello specifico nella cura degli impianti idrici delle strutture comunali e del verde pubblico, il comunicato di Bamonti certifica al neo-pensionato un «Grande Grazie per l'impegno quotidiano, svolto con serietà, disponibilità e spirito di servizio». Nella lettura politica fornita dal consigliere, il contributo di Salis viene infatti qualificato come «l'esempio di quel lavoro silenzioso ma indispensabile che permette alla città di funzionare ogni giorno».

La parte conclusiva della nota istituzionale estende il riconoscimento all'intera struttura operativa della società partecipata. Bamonti attesta il proprio ringraziamento a tutto il personale aziendale affermando che, attraverso le mansioni quotidiane, i dipendenti «garantiscono servizi essenziali per la nostra comunità, valorizzando il patrimonio pubblico e prendendosi cura della città». Il documento si chiude infine con gli auspici di rito, in cui il rappresentante di Base Popolare formula a Salis «i più affettuosi auguri per una pensione serena, ricca di salute, soddisfazioni e del tempo da dedicare ai propri affetti e alle proprie passioni».