Olbia, guida spericolata nel traffico estivo tradisce un 35enne: scatta l'arresto per droga

Un controllo stradale di routine, innescato da una condotta di guida giudicata pericolosa tra le vie di Olbia, si è trasformato in una rilevante operazione di contrasto allo spaccio. È quanto emerge dall'ultima attività condotta dalle forze dell'ordine nel nord Isola, un territorio che in questo periodo dell'anno è caratterizzato da una densa presenza di residenti e turisti.

A operare sono stati i militari della Sezione Radiomobile, ovvero lo specifico nucleo dell'Arma dei Carabinieri impiegato in via esclusiva nel pronto intervento e nel pattugliamento ininterrotto delle strade. Proprio durante uno di questi servizi preventivi, l'attenzione della pattuglia è stata catturata dalla velocità eccessiva di un veicolo. Il successivo controllo ha fatto scattare approfondite perquisizioni, culminate con il sequestro di un vasto campionario di sostanze illegali e con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, fattispecie di natura penale che punisce la presunta immissione di droga sul mercato, ben distinguendosi dal semplice possesso per uso personale.

L'uomo fermato si trova attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, restrizione della libertà personale disposta temporaneamente dalla Procura della Repubblica locale in attesa della cosiddetta udienza di convalida. Si tratta di un delicato snodo procedurale in cui un giudice, figura terza e imparziale, è chiamato ad analizzare i verbali e a certificare che le procedure di arresto eseguite dalla polizia giudiziaria siano avvenute nel perimetro della legalità.

Per garantire un'informazione asettica e blindata da qualsiasi travisamento, e agendo nel solco del principio costituzionale della presunzione di innocenza – per il quale chiunque è da considerarsi non colpevole fino all'emissione di una sentenza definitiva e irrevocabile – pubblichiamo di seguito il resoconto letterale diramato dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia:

«Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, si comunica quanto segue.

Olbia, 3 luglio 2026 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un trentacinquenne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scaturito nel corso dell'ordinario servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un'autovettura procedere a velocità particolarmente sostenuta e con una condotta di guida estremamente pericolosa lungo una delle principali arterie della viabilità cittadina, in un'area caratterizzata, soprattutto in questo periodo dell'anno, da un intenso flusso di residenti e turisti.

I militari hanno quindi proceduto al controllo del conducente, avviando gli accertamenti che hanno successivamente consentito di eseguire perquisizioni personale, veicolare e domiciliare.

L'attività ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e pericolose droghe sintetiche, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio e una pistola a salve priva del tappo rosso. L'attività è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'episodio conferma come il quotidiano controllo del territorio rappresenti uno degli strumenti più efficaci di prevenzione e contrasto alla criminalità: un ordinario servizio di pattuglia, nato per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ha consentito di interrompere una presunta attività di spaccio e di sottrarre dal mercato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, comprese droghe sintetiche particolarmente pericolose.

Si autorizza la comunicazione della nota stampa come da decreto motivato n. 50 del Reg. 2026 del 03.07.2026 con la precisazione che i fatti sopra riportati, allo stato, si riferiscono esclusivamente alla fase d’indagine preliminare fatto salvo il giudizio di merito ed, eventualmente, del Giudice del Riesame.»