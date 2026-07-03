Progetto Cala Finanza: la nota del Movimento 5 Stelle sulla revoca delle autorizzazioni

In merito agli sviluppi amministrativi sul progetto immobiliare previsto nell'area costiera di Cala Finanza, la redazione riceve e pubblica la nota stampa diffusa dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi.
Per consentire al lettore una corretta e trasparente decodifica dei passaggi burocratici menzionati nel testo politico, è opportuno chiarire preventivamente i termini istituzionali impiegati. Il comunicato fa riferimento all'acronimo ZES, che identifica la Zona Economica Speciale, un'area territoriale in cui si applicano procedure agevolate per attrarre e facilitare gli investimenti. All'interno di questo quadro normativo si inserisce l'Autorizzazione Unica, un provvedimento rilasciato da un'apposita struttura commissariale del Governo centrale che sostituisce, accorpandoli in un solo atto, tutti i singoli nulla osta e i visti ambientali o paesaggistici necessari per aprire un cantiere. La revoca di tale autorizzazione, citata nella nota, si traduce nell'annullamento formale del permesso precedentemente concesso alla società privata per avviare il progetto edilizio denominato Tavolara Bay.
Di seguito, riportiamo integralmente le dichiarazioni del consigliere Li Gioi contenute nel documento ufficiale: «Come sempre, abbiamo raccolto le istanze dei cittadini e delle comunità, portando avanti con loro una battaglia di correttezza per la tutela di un territorio incontaminato e di grande valore per la Sardegna. Abbiamo trasferito questa lotta nelle sedi istituzionali, contribuendo in modo decisivo al risultato ottenuto. Oggi il Governo è costretto a fare un passo indietro e a revocare l’autorizzazione unica ZES relativa al progetto Tavolara Bay. Un risultato che rivendichiamo con forza.»
In conclusione del comunicato, il gruppo politico ribadisce l'intento di voler continuare ad appoggiare ogni iniziativa orientata alla salvaguardia delle comunità locali e del patrimonio ambientale regionale.
Nota redazionale di contesto fattuale
A integrazione e chiusura del dispaccio, si specifica che la rivendicazione del risultato istituzionale e le valutazioni espresse in merito all'operato del Governo centrale rappresentano la lettura politica esclusiva del Movimento 5 Stelle e del consigliere firmatario. A livello strettamente fattuale e documentale, l'atto di revoca governativa in via di autotutela fa seguito al recente ritiro delle delibere favorevoli da parte dell'amministrazione locale del Comune di Loiri Porto San Paolo. L'esito della vicenda coinvolge gli interessi di una società immobiliare privata che, di fronte al provvedimento di revoca, mantiene le proprie facoltà di ricorso presso gli organi della giustizia amministrativa.