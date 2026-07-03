Gestione idrica a Escalaplano e Perdasdefogu: la nota di Abbanoa sulla nuova rete radio

In merito agli interventi infrastrutturali sugli impianti idrici al servizio dei comuni di Escalaplano e Perdasdefogu, la redazione riceve e pubblica la comunicazione ufficiale diramata da Abbanoa. Il documento illustra l'attivazione di un nuovo sistema di comunicazione radio finalizzato a prevenire i disservizi idrici causati dall'instabilità delle reti cellulari tradizionali.

Nota tecnica a cura della Redazione Al fine di consentire una corretta e trasparente comprensione delle soluzioni descritte nel comunicato, chiariamo di seguito la terminologia tecnica e gli acronimi impiegati dall'Ente gestore:

HyperLAN (High Performance Radio Local Area Network): È un sistema di comunicazione senza fili (wireless) ad alte prestazioni. A differenza delle connessioni basate su SIM telefoniche, crea un "ponte radio" diretto e privato tra due o più punti, risultando immune ai cali di segnale o ai disservizi dei normali operatori telefonici.

Router industriali: Sono apparati elettronici che hanno il compito di instradare (dirigere) il traffico dei dati tra reti diverse. La dicitura "industriale" indica che sono costruiti con componenti rinforzati per operare in ambienti critici (es. sbalzi termici o polvere), garantendo un'affidabilità superiore rispetto ai dispositivi domestici.

Telecontrollo: È l'insieme delle tecnologie che permette a un operatore, o a un sistema automatico, di monitorare e comandare un impianto a distanza (ad esempio, rilevare il livello di un serbatoio e ordinare l'accensione di una pompa per il riempimento).

VPN (Virtual Private Network - Rete Privata Virtuale): È un sistema che crea un "tunnel" crittografato e protetto su internet. Serve a garantire che i dati trasmessi tra gli impianti e la centrale operativa di Abbanoa non possano essere intercettati o manomessi da soggetti terzi.

Switch automatico: Un meccanismo software o hardware in grado di trasferire istantaneamente la connessione da una linea guasta a una linea di riserva, senza richiedere l'intervento umano.

Di seguito, il testo integrale della nota: «Abbanoa investe in nuove tecnologie per rafforzare l’affidabilità del servizio idrico a Escalaplano e Perdasdefogu. È ormai pienamente operativa una nuova infrastruttura di rete radio HyperLAN a supporto degli impianti dei due centri, con l’obiettivo di superare le criticità storiche legate all’instabilità della rete mobile nelle aree interessate. Un sistema all’avanguardia che fa da apripista allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per venire incontro alle esigenze delle comunità locali anche in territori particolarmente complessi. Il progetto, definito dai tecnici del settore “Piattaforma logistica e Tecnologica – unità operativa Sviluppo tecnologico” di Abbanoa, nasce dall’esigenza di garantire continuità operativa e maggiore efficienza nella gestione degli impianti idrici, dove in passato le interruzioni di connettività avevano causato difficoltà nel controllo automatico dei livelli dei serbatoi e nei sistemi di rilancio dell’acqua. La soluzione realizzata consiste in una dorsale radio dedicata che collega in modo stabile quattro siti strategici: serbatoio pensile di Escalaplano, sollevamento idrico di Punta Corona a Perdasdefogu e i due sollevamenti di Is Clamoris.



L’infrastruttura è composta da tre collegamenti radio da punto a punto, per un totale di sei antenne, con copertura fino a 7 chilometri. Se si registra una diminuzione o un aumento di portata dell’acqua prodotta dai pozzi, l’impianto di sollevamento e il serbatoio “lo devono sapere” per evitare blocchi degli impianti e conseguenti disservizi. Fino a qualche mese fa le comunicazioni si basavano sulle linee della telefonia mobile (le stesse dei cellulari), ma è capitato che un temporaneo blocco della copertura mandasse in tilt anche il funzionamento degli impianti idrici. Grazie all’impiego di apparati professionali “Mimosa Networks”, ogni tratta garantisce una capacità di trasmissione superiore ai 100 megabyte al secondo, assicurando prestazioni adeguate perle attività di automazione, telecontrollo e comunicazione tra gli impianti. A completare il sistema, ciascun sito è dotato di router industriali, che gestiscono la rete locale, le connessioni e l’instradamento del traffico tra rete mobile e rete radio. La nuova architettura consente già oggi di operare come una rete locale estesa: anche in caso di assenza di connettività mobile su uno o più impianti, i sistemi di automazione continuano a funzionare regolarmente grazie alla rete radio. In questo modo vengono evitati blocchi operativi e disservizi nell’erogazione dell’acqua, garantendo continuità e affidabilità del servizio ai cittadini. Il progetto prevede inoltre un ulteriore sviluppo orientato alla massima resilienza del sistema. Tra i prossimi passi: l’implementazione dello switch automatico delle connessioni Internet tra i siti, la possibilità di condividere una singola connessione mobile disponibile tra tutti gli impianti e l’introduzione di una gestione dinamica dei percorsi di rete, in grado di selezionare automaticamente la connessione più stabile. Questo approccio permetterà di garantire non solo la continuità dell’automazione, ma anche quella della connettività esterna, inclusi i servizi di telecontrollo e VPN, rafforzando ulteriormente l’affidabilità complessiva dell’infrastruttura. Alla luce dei risultati positivi, Abbanoa sta valutando l’estensione del modello anche ad altri impianti caratterizzati da criticità analoghe, confermando l’impegno dell’azienda nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento continuo del servizio idrico.»

Nota redazionale di contesto fattuale: Il documento costituisce l'informativa ufficiale del Gestore Unico del servizio idrico integrato della Regione Sardegna (Abbanoa S.p.A.). L'oggetto della comunicazione riguarda esplicitamente le infrastrutture che servono i bacini di utenza dei comuni di Escalaplano e Perdasdefogu, e le procedure tecniche adottate dall'azienda per arginare le interruzioni idriche dipendenti dalle infrastrutture di telecomunicazione di terzi.