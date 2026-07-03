Rapporto CNA Sardegna sulle tariffe aeree per l'estate 2026: i dati del Centro Studi

Riceviamo e riportiamo i dati diffusi in data 2 luglio 2026 dalla CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Sardegna, derivanti dall'annuale esercizio di simulazione condotto dal proprio Centro Studi in merito ai costi e all'offerta dei collegamenti aerei verso l'Isola per l'imminente stagione estiva.

Secondo le elaborazioni del report sopracitato, i principali indicatori relativi all'offerta aeroportuale per la Sardegna si configurano come segue:

Costi stimati: Il costo medio per raggiungere l'Isola (viaggio andata e ritorno per una famiglia di quattro persone nel periodo di Ferragosto) è quantificato in 999 euro , registrando una flessione del 16% rispetto alle rilevazioni del 2025.

Posizionamento: Il documento colloca la Sardegna come seconda destinazione più economica tra i competitor analizzati, preceduta dalle Isole Baleari (765 euro) e seguita dalla Croazia (1.075 euro).

Volume dell'offerta: Lo studio rileva una contrazione del 26,6% nelle combinazioni di volo totali, a fronte tuttavia di un incremento del 21,1% dei collegamenti diretti (quantificati in 322 voli, 56 in più rispetto al 2025).

A margine dell'analisi statistica, pubblichiamo integralmente le dichiarazioni congiunte di Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente Presidente e Segretario Regionale di CNA Sardegna: «Un'offerta aerea più selettiva ma più economica e di maggiore qualità è una boccata d'ossigeno per il turismo sardo in un'estate segnata dall'incertezza sui costi energetici. I dati confermano che la Sardegna può competere ad armi pari con le grandi destinazioni del Mediterraneo, ma serve continuità: senza nuovi collegamenti diretti rischiamo di non consolidare i progressi di quest'anno. Il calo delle tariffe aeree è una notizia positiva per famiglie e imprese del turismo sardo, ma il tema dei collegamenti diretti resta la vera partita da giocare. La Sardegna sconta ancora un ritardo strutturale rispetto a Baleari e Corsica: servono investimenti e accordi con i vettori per rendere l'Isola raggiungibile tutto l'anno, non solo nella settimana di ferragosto.»

Nota redazionale di contesto: