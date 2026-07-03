Rapporto CNA Sardegna sulle tariffe aeree per l'estate 2026: i dati del Centro Studi

Riceviamo e riportiamo i dati diffusi in data 2 luglio 2026 dalla CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Sardegna, derivanti dall'annuale esercizio di simulazione condotto dal proprio Centro Studi in merito ai costi e all'offerta dei collegamenti aerei verso l'Isola per l'imminente stagione estiva.
Secondo le elaborazioni del report sopracitato, i principali indicatori relativi all'offerta aeroportuale per la Sardegna si configurano come segue:
Costi stimati: Il costo medio per raggiungere l'Isola (viaggio andata e ritorno per una famiglia di quattro persone nel periodo di Ferragosto) è quantificato in 999 euro, registrando una flessione del 16% rispetto alle rilevazioni del 2025.
Posizionamento: Il documento colloca la Sardegna come seconda destinazione più economica tra i competitor analizzati, preceduta dalle Isole Baleari (765 euro) e seguita dalla Croazia (1.075 euro).
Volume dell'offerta: Lo studio rileva una contrazione del 26,6% nelle combinazioni di volo totali, a fronte tuttavia di un incremento del 21,1% dei collegamenti diretti (quantificati in 322 voli, 56 in più rispetto al 2025).
A margine dell'analisi statistica, pubblichiamo integralmente le dichiarazioni congiunte di Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente Presidente e Segretario Regionale di CNA Sardegna: «Un'offerta aerea più selettiva ma più economica e di maggiore qualità è una boccata d'ossigeno per il turismo sardo in un'estate segnata dall'incertezza sui costi energetici. I dati confermano che la Sardegna può competere ad armi pari con le grandi destinazioni del Mediterraneo, ma serve continuità: senza nuovi collegamenti diretti rischiamo di non consolidare i progressi di quest'anno. Il calo delle tariffe aeree è una notizia positiva per famiglie e imprese del turismo sardo, ma il tema dei collegamenti diretti resta la vera partita da giocare. La Sardegna sconta ancora un ritardo strutturale rispetto a Baleari e Corsica: servono investimenti e accordi con i vettori per rendere l'Isola raggiungibile tutto l'anno, non solo nella settimana di ferragosto.»
Nota redazionale di contesto:
Il comunicato illustra i risultati di un'indagine statistica campionaria condotta dal Centro Studi CNA Sardegna tra i mesi di maggio e giugno 2026.
La metodologia di simulazione adottata ha preso in esame i prezzi proposti dalle compagnie aeree dai principali scali di Germania (Francoforte, Monaco di Baviera, Berlino), Francia (Parigi) e Regno Unito (Londra) verso gli aeroporti regionali di Alghero, Olbia e Cagliari.
I parametri standardizzati per la simulazione prevedono: viaggio andata e ritorno nella settimana di Ferragosto per 4 persone (due adulti e due bambini) e noleggio di un'autovettura di classe economica.