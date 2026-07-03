Il contesto storico degli incidenti marittimi nel New Jersey (1916) e le possibili correlazioni con l'opera cinematografica "Lo Squalo"

A oltre cinquant'anni dalla distribuzione nelle sale cinematografiche della pellicola "Lo Squalo" (titolo originale Jaws, 1975), diretta da Steven Spielberg, la letteratura cinematografica e le ricostruzioni storiche convergono nell'indicare che l'opera tragga ispirazione da eventi fattuali avvenuti nella prima metà del XX secolo.

Secondo i registri storici e le cronache dell'epoca, tra il 1° e il 12 luglio del 1916, le coste dello Stato del New Jersey (Stati Uniti d'America) furono teatro di una serie di gravi incidenti in mare. I resoconti ufficiali riportano un bilancio complessivo di quattro decessi e un ferimento, classificati dalle autorità del tempo come attacchi da parte di fauna marina, specificamente squali.

Le ricostruzioni dell'epoca documentano che il primo incidente di tale serie coinvolse un giovane bagnante. Stando a quanto riportato dalle fonti di allora, il soggetto subì lesioni in acqua; nonostante le operazioni di soccorso e l'avvenuto recupero, il decesso venne constatato nelle ore successive a causa dei traumi riportati.

Gli eventi registrarono un'ampia copertura da parte degli organi di stampa dell'epoca, che diffusero informative relative alle potenziali criticità per la pubblica sicurezza legate alla balneazione in quelle specifiche aree costiere.

Successivamente alla serie di incidenti, fonti storiche riportano la cattura di un esemplare di squalo bianco, il quale venne indicato all'epoca come il presunto responsabile degli attacchi. Tuttavia, secondo le analisi della comunità scientifica e storica contemporanea, in assenza di evidenze biologiche incontrovertibili, non sussiste oggi una certezza definitiva sull'esatta identificazione della specie o del singolo esemplare effettivamente coinvolto nei fatti del 1916.