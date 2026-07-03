Pensionamento all’Avis Provinciale di Sassari: concluso il servizio di Giovanni Casu

Giovanni Casu, 64 anni di Olmedo, ha terminato il proprio incarico lavorativo presso l’Avis Provinciale di Sassari per raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Secondo i dati forniti, il rapporto professionale di Casu con la sede provinciale è iniziato nel luglio del 2006 come collaboratore a partita Iva. In data 15 gennaio 2009 è stata formalizzata la sua assunzione come dipendente, la prima per la sezione provinciale, con la mansione di autista. L'assunzione avvenne durante il mandato dell'allora presidente provinciale Vincenzo Dore, attuale presidente dell’Avis Regionale Sardegna.
Presso la sede dell’Avis Provinciale si è tenuto un incontro di commiato a cui hanno presenziato l'attuale presidente provinciale Antonio Dettori, il presidente regionale Vincenzo Dore, il personale medico e amministrativo dell'ente, i colleghi e i familiari diretti (moglie e due figli).
Durante l'incontro, i vertici dell'associazione hanno ringraziato Casu per il lavoro svolto. Sono state inoltre riportate le seguenti dichiarazioni:
Giovanni Casu: «Pensavo fosse un’esperienza temporanea. Invece è diventata la mia vita lavorativa. Qui ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie. Quando ho iniziato era una realtà diversa. Vederla crescere così tanto è stata una grande soddisfazione».
Liliana Mocci (segreteria amministrativa): «Auguro a Giovanni di godersi finalmente la famiglia, come lui desidera. Che si goda questa meritata pensione dopo anni di lavoro assieme, di collaborazione, convivenza e tante risate».
A margine dell'incontro, l’Avis Provinciale di Sassari ha conferito a Casu un crest istituzionale di riconoscimento per gli anni di servizio, mentre i colleghi hanno partecipato al dono di un pacchetto vacanza.