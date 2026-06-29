Cronaca Sardegna Pride 2026: una festa che continua il suo percorso verso l’accessibilità

Una lunga onda di colori ha attraversato il centro di Cagliari in occasione del Sardegna Pride 2026, richiamando migliaia di persone in una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno dei momenti più significativi dedicati ai diritti civili e all’autodeterminazione. Il corteo è partito dal Parco della Musica, sede del Pride Park, per poi scendere lungo via Bacaredda, attraversare piazza San Benedetto, proseguire in via XX Settembre, svoltare in via Roma, percorrere Largo Carlo Felice, risalire via Sonnino e un tratto di via Dante, prima di fare ritorno al punto di partenza. Un percorso che ha interessato alcune delle principali vie della città e che, per diverse ore, ha trasformato Cagliari in uno spazio di incontro, musica, dialogo e partecipazione. L’impressione condivisa da molti partecipanti è quella di una manifestazione ordinata, vissuta con serenità e rispetto reciproco. Nonostante il grande afflusso di persone, il corteo si è svolto senza particolari criticità, grazie anche a un’organizzazione che ha saputo coordinare un evento complesso mantenendo sempre un clima positivo. Il Pride nasce per rivendicare il diritto di ogni persona a vivere liberamente la propria identità, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalle proprie caratteristiche personali. Negli anni, tuttavia, il concetto stesso di inclusione si è progressivamente ampliato, abbracciando ogni forma di diversità e promuovendo una società capace di accogliere tutte le persone.



Anche gli organizzatori del Sardegna Pride hanno dimostrato negli anni una crescente attenzione verso questo tema, lavorando affinché la manifestazione sia sempre più aperta e inclusiva. Un impegno che, secondo molti partecipanti, è stato evidente anche nell’edizione 2026. Lungo il percorso erano distribuiti diversi servizi. In particolare, erano presenti numerosi bagni chimici, tra cui servizi accessibili alle persone con disabilità; in piazza San Giovanni erano addirittura disponibili due bagni accessibili nello stesso punto. Le numerose piazze attraversate dal corteo hanno inoltre offerto panchine e aree ombreggiate, rivelatesi fondamentali durante una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate. Più limitata, invece, è apparsa la presenza di fontanelle pubbliche. Sebbene la mappa dell’evento ne riportasse diverse, molti partecipanti hanno riferito di averne individuate soltanto alcune lungo il tragitto, rendendo necessario acquistare acqua nei bar presenti lungo il percorso. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati figura anche l’attenzione riservata alle persone neurodivergenti. Erano infatti previste aree dedicate alla decompressione sensoriale, una scelta che rappresenta un segnale importante di come il concetto di accessibilità stia progressivamente assumendo un significato sempre più ampio. Proprio da questa volontà di costruire un evento sempre più inclusivo nasce anche la riflessione portata avanti dalla divulgatrice scientifica Stefania Unida, presente alla manifestazione per documentarne l’accessibilità.



Pur riconoscendo l’ottima organizzazione generale e il clima estremamente positivo dell’intera giornata, Unida ha posto alcune domande che, più che rappresentare una critica, vogliono essere uno stimolo per le prossime edizioni. "Come può partecipare una persona che non utilizza una carrozzina ma non è in grado di percorrere diversi chilometri a piedi? Esistono percorsi preferenziali o modalità che consentano a chi ha difficoltà motorie di vivere il corteo senza essere costretto a seguirne il ritmo? I punti di assistenza sanitaria sono facilmente raggiungibili da chi dovesse sentirsi male durante la manifestazione? L’approvvigionamento gratuito di acqua è sufficiente in una giornata di caldo intenso, soprattutto per chi convive con patologie che aumentano il rischio di disidratazione?" Sono interrogativi che non mettono in discussione il valore del Sardegna Pride, ma che invitano ad ampliare ulteriormente il concetto di inclusione. Alle riflessioni di Stefania Unida si aggiungono alcune testimonianze raccolte durante e dopo la manifestazione. Una partecipante ha raccontato di aver rinunciato negli anni precedenti a prendere parte al Pride proprio per il timore di non riuscire a sostenere l’intero percorso a causa delle proprie limitazioni motorie, pur non utilizzando una carrozzina. La stessa persona ha però espresso apprezzamento per la presenza delle aree dedicate alla decompressione sensoriale, definendole un primo passo concreto verso una manifestazione sempre più inclusiva. Un’altra partecipante, affetta da una patologia cronica, ha invece raccontato di essersi sentita male durante il corteo e di non essere riuscita a raggiungere facilmente il punto di assistenza che, secondo le informazioni ricevute, seguiva il carro dell’ARC. Una testimonianza che suggerisce come, in eventi di grandi dimensioni, possa essere utile riflettere sulla distribuzione dei punti di supporto sanitario lungo tutto il percorso. Le osservazioni raccolte non ridimensionano il valore della manifestazione. Al contrario, testimoniano come il dialogo tra organizzatori e partecipanti possa rappresentare uno strumento prezioso per migliorare ulteriormente un evento che già oggi viene riconosciuto come un momento importante di partecipazione civile. Perché se il Pride nasce per affermare che ogni persona ha diritto a essere sé stessa, la sfida futura potrebbe essere quella di garantire che tutte le persone possano viverlo con la stessa libertà, indipendentemente dalla presenza di una disabilità, visibile o invisibile. L’accessibilità, in questa prospettiva, non rappresenta un capitolo separato dall’inclusione. Ne costituisce una delle sue espressioni più concrete. E proprio per questo il Sardegna Pride, che ha già dimostrato una forte attenzione verso questi temi, può continuare a crescere, trasformando le osservazioni ricevute in nuove opportunità di miglioramento per le prossime edizioni.