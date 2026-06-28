Il calcio sulla sabbia torna a Bosa Marina: la spiaggia ospiterà di nuovo le finali del campionato regionale

Dal diciassette al diciannove luglio le migliori squadre dell'Isola si sfideranno per il titolo. L'arena sportiva allestita sul litorale farà da cornice a un intero mese di competizioni agonistiche.

Dopo il riscontro organizzativo ottenuto durante la passata stagione estiva, la spiaggia di Bosa Marina si prepara a ospitare per il secondo anno consecutivo l'atto conclusivo del Campionato regionale di calcio sulla sabbia. La manifestazione sportiva, affidata al comitato sardo della Figc Lnd, l'ente che raggruppa la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la sua divisione interamente dedicata alla Lega Nazionale Dilettanti, si svolgerà nel fine settimana compreso tra il diciassette e il diciannove luglio. Nelle tre giornate di gara, le migliori formazioni dell'Isola si contenderanno il titolo regionale all'interno dell'impianto temporaneo che verrà montato a pochi passi dall'acqua.

L'assegnazione del torneo è il risultato formale dell'accoglimento della candidatura presentata dal municipio locale, che ha incassato il via libera dai vertici federali. Le competizioni agonistiche non si esauriranno tuttavia con l'assegnazione del trofeo principale: la struttura allestita sul litorale rimarrà operativa per un intero mese, trasformandosi nel palcoscenico per una serie di eventi legati a diverse discipline. L'assessore comunale allo Sport, Marco Naitana, inquadra l'operazione sottolineando il lavoro della macchina burocratica: «Bosa conferma di poter ospitare grandi eventi sportivi, grazie alla capacità di questa Amministrazione e degli uffici comunali di proporre e organizzare manifestazioni di primo piano come, appunto, le finali regionale del Campionato di Beach Soccer. Il successo riscosso lo scorso anno è stato il miglior biglietto da visita per presentare la nostra candidatura e portare anche quest’estate sulla spiaggia di Bosa Marina il meglio del beach soccer isolano».

La gestione dell'appuntamento punta a sfruttare l'afflusso degli atleti e del pubblico per generare ricadute dirette sull'economia del paese, trasformando l'evento sportivo in una vetrina commerciale. Una strategia rivendicata apertamente dal sindaco Alfonso Marras, che fissa gli obiettivi della giunta: «La spiaggia di Bosa Marina è il luogo ideale per ospitare eventi di questo tipo, che possono e devono fare da traino per promuovere il nostro territorio e dare l’opportunità alle tante attività produttive locali di far conoscere i loro prodotti e i tanti servizi offerti ai visitatori». I dettagli tecnici del tabellone di gara e il calendario completo dei tornei collaterali previsti nelle settimane successive verranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della Federazione calcistica.