La creatività pubblicitaria sarda sbarca a Venezia: tre agenzie dell'Isola conquistano i vertici del Premio Agorà

Publikendi, Naked Panda e Quom 3 ottengono i riconoscimenti nazionali dedicati alle migliori strategie di marketing e comunicazione. Il trofeo assoluto della trentanovesima edizione va allo spot televisivo del portale immobiliare Idealista.

Il settore della comunicazione pubblicitaria sarda ottiene tre riconoscimenti ufficiali durante la trentanovesima edizione del Premio Agorà, il concorso nazionale fondato nel 1986 da Salvatore Limuti per valutare e premiare le migliori campagne di marketing italiane. La cerimonia conclusiva si è svolta il 19 giugno a Venezia, negli spazi del palazzo The Home of The Human Safety Net in Piazza San Marco. La competizione, organizzata dall'associazione Club Dirigenti Marketing in sinergia con Una, l'ente nazionale che raggruppa le aziende attive nel settore della comunicazione, ha esaminato un totale di centocinquantatré campagne promozionali presentate da quarantanove diverse agenzie. L'edizione di quest'anno ha introdotto il principio della doppia premiazione, consegnando fisicamente il trofeo sia alla società creativa che ha ideato il messaggio, sia all'azienda committente che ha finanziato il progetto, inserendo inoltre un premio specifico dedicato alle donne che ricoprono ruoli di vertice e di leadership all'interno delle agenzie.

A rappresentare la Sardegna sul palco veneziano sono state tre realtà imprenditoriali del territorio. L'agenzia cagliaritana Publikendi si è aggiudicata la medaglia di bronzo a livello regionale nella categoria riservata alle campagne sociali e senza scopo di lucro. Il premio, ritirato dalla direttrice artistica Valeria Loddo, è arrivato grazie al progetto realizzato per conto della società sportiva Mediterranea Cagliari in collaborazione con la squadra femminile del Cagliari Calcio a 5, un'iniziativa di sensibilizzazione ideata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La medaglia d'argento regionale è andata invece alla Naked Panda, un'altra agenzia del capoluogo guidata dal direttore creativo Giovanni Pintus, premiata per le strategie elaborate a favore dell'associazione di categoria Confesercenti Sardegna all'interno della sezione dedicata ai progetti cross mediali, ovvero le campagne pubblicitarie studiate per essere distribuite contemporaneamente su più mezzi di comunicazione differenti. Il terzo riconoscimento isolano è stato assegnato alla società Quom 3 di Sassari, che ha incassato un ulteriore argento regionale confermando i risultati già registrati nelle precedenti edizioni del concorso.

Oltre ai premi suddivisi per aree geografiche, che hanno visto una forte affermazione numerica delle agenzie siciliane e piemontesi, la giuria ha decretato il vincitore assoluto della manifestazione. Il massimo riconoscimento nazionale, l'Agorà di platino, è stato assegnato alla società milanese Gibbo & Lory per la campagna pubblicitaria creata per Idealista, il portale web specializzato nella compravendita immobiliare. Il premio finale è stato consegnato direttamente nelle mani del fondatore dell'agenzia Giovanbattista Oneto e di Camilla Pistorello, l'attrice protagonista dello spot televisivo diventato rapidamente virale in cui interpreta una potenziale acquirente che sviene alla vista dell'appartamento in vendita.