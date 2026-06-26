Un'auto esce di strada e si ribalta sul sentiero per la spiaggia di Capo Testa: soccorso un passeggero nella notte

L'incidente è avvenuto intorno alle quattro del mattino nel territorio di Santa Teresa di Gallura lungo il tracciato che conduce alle Colonne Romane. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, mentre i medici del pronto intervento hanno preso in cura uno dei due occupanti.

Intorno alle quattro del mattino un'automobile ha perso il controllo ed è uscita improvvisamente dalla carreggiata in località Capo Testa, nel territorio del comune gallurese di Santa Teresa. Per cause che devono ancora essere ricostruite con esattezza, la vettura ha abbandonato la sede stradale finendo per ribaltarsi lungo il sentiero sterrato che conduce alla spiaggia delle Colonne Romane, un'area a ridosso del mare.

A bordo dell'abitacolo viaggiavano due persone. Dopo lo schianto e il ribaltamento del mezzo, è scattata immediatamente la chiamata ai soccorsi che ha fatto convergere sul promontorio la squadra di turno dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Arzachena. Insieme a loro sono arrivati gli operatori sanitari del 118, il servizio medico di emergenza regionale. Il personale in ambulanza ha visitato i due occupanti direttamente sul luogo dell'incidente, prendendo in carico uno dei due per sottoporlo agli accertamenti clinici necessari a valutare le sue condizioni fisiche dopo l'urto.

Terminate le prime operazioni di soccorso alle persone, i vigili del fuoco hanno lavorato nel buio per isolare il veicolo incidentato e l'intera area circostante, una procedura tecnica indispensabile per scongiurare il rischio di inneschi o di sversamenti di carburante. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, i militari dell'Arma a cui spetta il compito di eseguire i rilievi stradali, ovvero le misurazioni fondamentali per determinare l'esatta dinamica della sbandata e chiarire i motivi che hanno provocato la perdita di controllo dell'automobile.