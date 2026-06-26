L'auto sbanda, si schianta contro una casa e lascia la borgata al buio: conducente in ospedale a La Corte

Una vettura fuori controllo si è ribaltata in via Fausto Coppi abbattendo un quadro elettrico e interrompendo la fornitura di energia. I vigili del fuoco hanno isolato l'area mentre i tecnici dell'Enel lavoravano per ripristinare la corrente.

Intorno alle venti e trenta di ieri, un'automobile che percorreva via Fausto Coppi, nella borgata di La Corte, è improvvisamente sfuggita al controllo di chi sedeva al volante. La vettura ha deviato bruscamente la sua traiettoria, schiantandosi con violenza contro il muro perimetrale di un'abitazione privata, per poi terminare la sua corsa capovolgendosi completamente sull'asfalto.

Nonostante la gravità dell'impatto e le lamiere contorte, il conducente è riuscito a liberarsi e a uscire dall'abitacolo ribaltato con le proprie gambe, prima dell'arrivo delle sirene. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari del 118, il servizio medico di emergenza, che hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dello schianto. Dopo aver stabilizzato il ferito, il personale in ambulanza lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale per sottoporlo agli accertamenti clinici necessari.

L'incidente ha richiesto la mobilitazione di diverse squadre per arginare i danni strutturali e i disagi al quartiere. I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres hanno lavorato per isolare il veicolo e l'intera area interessata dall'impatto, eliminando ogni potenziale situazione di pericolo legata al mezzo incidentato. La dinamica dello schianto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale, incaricati di gestire la viabilità durante la fase di soccorso e di eseguire i rilievi stradali, ovvero le misurazioni tecniche e fotografiche sull'asfalto necessarie per ricostruire l'esatta traiettoria del veicolo e i motivi della perdita di controllo.

L'urto contro il muro ha generato un disagio immediato per i residenti: l'auto, impattando contro l'abitazione, ha centrato e danneggiato gravemente un quadro di distribuzione dell'energia elettrica. La distruzione della centralina ha innescato un blackout improvviso, lasciando senza corrente gran parte delle case della borgata. L'emergenza strutturale ha reso necessario l'intervento degli operai dell'Enel, chiamati a operare direttamente sull'impianto tranciato per riparare i collegamenti e ripristinare la regolare fornitura di energia elettrica nella zona.