Sassari, giovane salvato sul Ponte di Rosello: i poliziotti lo mettono in sicurezza dopo un lungo dialogo

A Sassari, l'intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato una tragedia al Ponte di Rosello. Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Sezione Volanti hanno salvato un giovane che minacciava di lanciarsi nel vuoto, riuscendo a calmare la sua disperazione e a riportarlo al sicuro al di qua della balaustra.

La chiamata al 112 e l'emergenza sul viadotto

L'allarme è scattato quando alla Sala Operativa è arrivata una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112: una persona manifestava l'intenzione di togliersi la vita. Le pattuglie hanno raggiunto immediatamente il ponte. Al loro arrivo, la situazione era già critica: il giovane aveva oltrepassato la ringhiera e si sporgeva nel vuoto con più di metà del corpo.

Il dialogo e i motivi del disagio

Di fronte al pericolo imminente, i poliziotti hanno evitato movimenti bruschi e hanno puntato sulla parola. Hanno avviato un dialogo con il ragazzo, ascoltando le sue difficoltà. Il giovane ha confidato agli agenti di sentirsi profondamente solo e di vivere con forte sofferenza alcuni problemi legati al suo percorso scolastico.

L'ascolto ha abbassato progressivamente la tensione emotiva. Sfruttando un momento favorevole, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a tirarlo definitivamente al sicuro sulla sede stradale.

L'appello: "Chiedere aiuto è un gesto di coraggio"

Una volta fuori pericolo, il ragazzo è apparso visibilmente sollevato e ha ringraziato i poliziotti per il supporto ricevuto in quei minuti drammatici.

L'episodio rientra nei compiti di soccorso pubblico della Polizia, che vanno oltre il semplice contrasto ai reati. A margine dei fatti, la Questura di Sassari ha diffuso un messaggio rivolto a tutta la cittadinanza: nei momenti di buio e difficoltà, chiedere aiuto rappresenta sempre un gesto di coraggio. Le istituzioni e i servizi di supporto del territorio sono sempre a disposizione per sostenere chiunque si trovi in una condizione di fragilità.