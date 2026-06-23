L'Azienda sanitaria smentisce il blocco delle cure al malato oncologico di Alghero: prelievo eseguito nella stessa mattinata

I vertici dell'Asl di Sassari replicano all'esposto presentato dal paziente lombardo. Il comunicato ufficiale chiarisce che il medico di turno ha emesso una nuova ricetta urgente per garantire la prosecuzione della terapia salvavita.





L'Azienda socio sanitaria locale di Sassari respinge le accuse di interruzione delle cure sollevate nei giorni scorsi da un paziente oncologico all'ospedale civile di Alghero. In risposta all'esposto formale presentato dal cittadino residente in Lombardia, il quale denunciava di aver subito il rifiuto iniziale di un esame del sangue essenziale per poter affrontare una seduta di chemioterapia a causa della mancanza di una prenotazione telematica, i vertici aziendali intervengono per fornire la propria ricostruzione clinica e amministrativa dell'episodio avvenuto lunedì 15 giugno.





La direzione sanitaria nega in modo categorico che il malato sia stato allontanato dalla struttura senza ricevere l'assistenza necessaria. Attraverso una comunicazione ufficiale, l'ente pubblico precisa i contorni burocratici della vicenda, confermando che il prelievo ematico è stato regolarmente eseguito poco dopo le ore dieci del mattino grazie all'intervento diretto del personale in servizio, che ha modificato i codici di priorità per permettere l'accesso immediato.





Di seguito viene riportato il testo integrale del comunicato diramato dall'Asl di Sassari. "Laboratorio analisi Alghero: esame eseguito regolarmente. In merito alla segnalazione presentata da un paziente oncologico che negli scorsi giorni si è rivolto al Laboratorio analisi dell’ospedale Civile di Alghero e ripresa da alcuni organi di informazione, la Asl di Sassari precisa quanto segue. Nessun paziente è stato respinto dalla Asl di Sassari e le prestazioni sono state erogate nella giornata della richiesta. La Direzione della Asl di Sassari ringrazia i cittadini che, con le loro segnalazioni, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi sanitari dedicati alla popolazione. È infatti certa che l’analisi delle segnalazioni possa essere una preziosa opportunità di crescita e di miglioramento dei servizi offerti. Alle segnalazioni seguono le necessarie verifiche interne e un’analisi scrupolosa dell’accaduto. È necessario precisare che, così come da procedura adottata dal Laboratorio Analisi e comunicata ai cittadini tramite il sito istituzionale, al servizio si accede dalle ore 08.00 alle ore 10.00 con impegnativa e previa prenotazione che può avvenire telefonicamente, componendo lo 079 9955614 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00) o inviando una mail all’indirizzo laboratorioanalisi.socivilealghero@aslsassari.it. Dalle ore 10.00 è invece previsto l’accesso delle impegnative riportanti la dicitura U (Urgenze).





Nel caso specifico, il paziente, nella mattina di lunedì 15 giugno si è recato al Laboratorio analisi dell’ospedale Civile, senza essersi precedentemente prenotato. Come da procedura, il personale addetto all’accoglienza ha illustrato al paziente la modalità di accesso al servizio. Sentite le esigenze del paziente, nell’intento di garantire il prosieguo del percorso terapeutico previsto per il giorno successivo, il medico in servizio ha provveduto a emettere una seconda impegnativa, con carattere di priorità U e la contestuale prenotazione del prelievo alle ore 10.31 della stessa giornata, garantendo quindi il servizio e il prosieguo dell’iter terapeutico del paziente".