Arrivano le guardie giurate di notte per difendere le vetrine del centro di Sassari

Il Consiglio comunale approva la mozione per istituire un servizio di vigilanza privata contro le spaccate e i vandalismi. L'associazione dei commercianti plaude all'accordo tra municipio e negozianti per supportare le forze dell'ordine.

Il Consiglio comunale di Sassari ha dato il via libera all'istituzione di un servizio di vigilanza privata notturna per pattugliare le strade del centro cittadino. L'aula ha approvato una mozione, ovvero un documento politico formale che impegna l'amministrazione a intervenire su un tema specifico, che prevede la nascita di un patto operativo e finanziario tra il municipio e i titolari dei negozi. L'obiettivo del provvedimento è arginare l'ondata di atti vandalici e le cosiddette "spaccate", la tecnica criminale che consiste nello sfondare le vetrine delle attività commerciali con auto ariete, pietre o mazze per svaligiarle in pochi minuti, che da diciotto mesi colpiscono sistematicamente le serrande e le casse degli esercenti sassaresi.

L'approvazione del documento in municipio ha incassato l'appoggio formale della Confcommercio locale, l'associazione sindacale che tutela e rappresenta gli interessi delle imprese che operano nel settore del commercio e dei servizi. Il presidente territoriale Alberto Fois ha inquadrato la decisione dell'aula come una risposta diretta alle richieste di protezione avanzate dai negozianti per fermare i continui danni economici alle strutture: «Esprimiamo profonda gratitudine all’amministrazione comunale e a tutto il Consiglio per aver ascoltato le esigenze del nostro tessuto produttivo. Questo provvedimento rappresenta un tassello importante per la tutela delle attività».

Il piano di sorveglianza privata non andrà a sostituire le pattuglie statali, ma servirà a coprire un perimetro urbano più ampio lavorando in contatto diretto con le centrali operative del numero unico per le emergenze. Il vertice sindacale ha chiuso l'intervento tracciando le direttive per il corretto funzionamento del servizio di ronda tra le vetrine: «La nostra speranza è che queste azioni sinergiche possano portare a risultati positivi per tutti. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale la massima collaborazione, partendo da un dialogo costante che veda i commercianti e il Comune operare sempre a fianco e a supporto del prezioso e insostituibile lavoro svolto dalle forze dell'ordine. Solo unendo le forze e coordinando gli sforzi potremo garantire una tutela efficace e rilanciare efficacemente il centro della città».