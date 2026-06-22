I ragazzi sardi a lezione di emergenze: partono i campi estivi gratuiti della Protezione Civile in sette Comuni dell'Isola

Il Dipartimento nazionale finanzia una settimana di vitto e alloggio per gli studenti dai dieci ai sedici anni. Il primo turno scatta a Sassari il ventinove giugno, le iscrizioni vengono gestite in modo diretto dalle singole associazioni di volontariato locali.

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha aperto le iscrizioni per i nuovi campi estivi gratuiti destinati ai ragazzi residenti in Sardegna di età compresa tra i dieci e i sedici anni. Il progetto, intitolato "Anch'io sono la Protezione Civile", è un programma statale ideato per insegnare alle nuove generazioni come affrontare le emergenze sul territorio, prevenire i disastri ambientali e comprendere i meccanismi di intervento durante le calamità naturali, con un'attenzione particolare al rischio degli incendi boschivi. L'iniziativa coprirà l'intera stagione estiva, partendo alla fine del mese di giugno per concludersi nella prima settimana di settembre, e coinvolgerà sette diverse amministrazioni comunali sparse sull'Isola grazie al supporto operativo della Regione e delle squadre di pronto intervento locali.

La misura finanziata dallo Stato copre integralmente i costi di vitto e alloggio per tutti i partecipanti. I ragazzi selezionati trascorreranno un periodo che varia dai cinque ai sette giorni dormendo all'interno delle strutture allestite, formando gruppi che andranno da un minimo di venti a un massimo di trentacinque iscritti per ogni singola tappa. Durante la permanenza, i giovani non affronteranno lezioni teoriche frontali ma verranno coinvolti in esercitazioni pratiche sul campo, laboratori e simulazioni di soccorso, lavorando fianco a fianco con i volontari e i professionisti che compongono la rete nazionale delle emergenze per imparare i comportamenti di autotutela e i piani di sicurezza civile.

Le procedure di iscrizione non passano per un portale telematico unico, ma impongono alle famiglie di mettersi in contatto direttamente con i referenti delle associazioni che ospitano i singoli campi. Il calendario operativo si aprirà a Sassari dal ventinove giugno al tre luglio, gestito dalla Confraternita di Misericordia contattabile al numero 3395702027 o alla mail danilo.chighine1966@gmail.com. Dal dodici al diciassette luglio le tende si sposteranno a Uta con i Volontari dell'Oasi e ProCiv Monte Arcosu, raggiungibili al 3701255092 o all'indirizzo cristina.corona@domusdeluna.it. Il turno di Assemini, curato dalla Prociv Augustus dal diciannove al venticinque luglio, raccoglie le adesioni al 3473724160 e alla casella presidenza@procivaugustus.org. In contemporanea, dal venti al venticinque luglio, l'Anpas Sardegna aprirà la propria base a Oristano, rispondendo al 3393749197 e alla mail segreteria@anpassardegna.org. Nel mese di agosto le attività si trasferiranno in Gallura, a Tempio Pausania dal tre all'otto con l'Avpc Alta Gallura (3487550334, marylena.79@hotmail.it), per poi scendere a Serdiana dal diciotto al ventidue agosto con la Protezione Civile di Settimo San Pietro (313344478, sblinky@hotmail.it). Il ciclo si chiuderà in Barbagia, a Gavoi, dal trenta agosto al cinque settembre con la ProCiv Arci, a disposizione delle famiglie al numero 3291383456 o scrivendo a procivgavoi@gmail.com.