Alt alle ruspe di Abbanoa nel cuore turistico di Alghero: il Comune blocca gli scavi estivi per salvare la stagione

Il sindaco Cacciotto vieta l'apertura dei cantieri per le condotte idriche nelle vie più frequentate e autorizza i lavori solo in due strade marginali. Trattativa aperta per riasfaltare per intero le carreggiate già sventrate.
Il Comune di Alghero mette in pausa i cantieri di Abbanoa nel centro storico per evitare di paralizzare i flussi pedonali e le attività commerciali nel pieno della stagione turistica. La decisione è stata formalizzata ieri mattina durante un vertice operativo che ha visto seduti allo stesso tavolo il sindaco Raimondo Cacciotto, l'assessore competente per il patrimonio pubblico Enrico Daga, i tecnici municipali dell'ufficio Demanio e i vertici della società che gestisce in regime di monopolio la rete idrica in Sardegna. L'incontro è servito a pianificare il calendario degli scavi necessari per sostituire i vecchi tubi dell'acqua, un'opera considerata fondamentale per bloccare le perdite ma che comporta l'apertura di profonde trincee tra i vicoli antichi. Di fronte al rischio di ritrovarsi con le strade sventrate durante i mesi di massimo afflusso turistico, l'amministrazione ha imposto uno stop quasi totale all'avvio di nuovi lavori.
Il perimetro delle operazioni consentite da qui alla fine dell'estate è stato tracciato direttamente dal primo cittadino, che ha dettato i tempi alla società appaltatrice: «Siamo pienamente consapevoli della necessità di intervenire sulle infrastrutture cittadine e continueremo a collaborare con Abbanoa affinché gli interventi vengano realizzati nel più breve tempo possibile – ha dichiarato Raimondo Cacciotto –. Tuttavia, non possiamo consentire l’apertura di nuovi cantieri nelle aree più frequentate del centro storico durante la stagione estiva. Significherebbe creare disagi ai residenti, alle attività economiche e ai visitatori, con inevitabili ripercussioni sulla vivibilità della città e sul lavoro di tante imprese». Sulla base di questo vincolo, il municipio ha concesso l'autorizzazione a scavare esclusivamente in due vie situate al di fuori dei percorsi abitualmente battuti dai visitatori, imponendo ad Abbanoa di riprogrammare l'apertura di tutte le altre trincee a partire dall'autunno.
Oltre a congelare l'estensione dell'appalto, l'incontro si è concentrato sulle condizioni in cui vengono lasciate le strade dopo la posa dei tubi. Il vertice dell'amministrazione ha richiesto alla società idrica l'applicazione rigorosa delle prescrizioni tecniche fornite dagli ingegneri del Comune per richiudere le buche, esigendo un'esecuzione dei lavori priva di difetti. Per rimediare alle cicatrici lasciate sull'asfalto e sui basolati dai cantieri già chiusi, i tecnici del Comune e quelli di Abbanoa stanno valutando una soluzione tecnica che permetta di ricostruire il manto stradale per l'intera larghezza della carreggiata, abbandonando il sistema della semplice copertura della traccia di scavo per garantire così una superficie nuovamente piana e uniforme.