La Regione e l'Enea spiegano agli imprenditori a Macchiareddu come tagliare gli sprechi di luce e gas

Il 24 giugno gli esperti statali e regionali incontrano i titolari delle piccole e medie imprese per illustrare i fondi e le strategie tecniche per consumare meno energia all'interno delle fabbriche.

Mercoledì 24 giugno la Sala Seminari del Centro Servizi Cacip, situato nell'agglomerato industriale di Macchiareddu a Uta, alle porte di Cagliari, ospiterà un incontro tecnico dedicato al taglio dei consumi elettrici e termici per le piccole e medie imprese. L'appuntamento, con inizio fissato alle ore 9, è organizzato dal Servizio energia ed economia verde dell'Assessorato regionale dell'Industria in collaborazione con l'Enea, l'agenzia statale che si occupa delle nuove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile.

L'evento nel capoluogo sardo rappresenta la quinta tappa di un piano nazionale di assistenza finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Lo scopo del progetto è spiegare direttamente agli imprenditori, ai liberi professionisti e alle amministrazioni pubbliche come superare gli ostacoli economici e tecnici che frenano il rinnovamento degli impianti, illustrando gli strumenti concreti messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione Sardegna per finanziare le diagnosi energetiche e i lavori di adeguamento all'interno dei siti produttivi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del consigliere di amministrazione dell'Enea, Michele Ennas, e dell'assessore regionale dell'Industria Emanuele Cani, che ha inquadrato le finalità dell'incontro tecnico: “L’iniziativa acquisisce particolare rilievo nel contesto delle strategie d’intervento dell’Assessorato dell’Industria perché ci consente di ribadire l’impegno nel promuovere l’efficienza energetica secondo un approccio sistemico che sviluppi un mix di soluzioni energetiche, con riferimento alla domanda e all’offerta di energia, ottimizzando la competitività anche in termini economici e di neutralità climatica”.

I lavori proseguiranno per tutta la mattinata con gli interventi degli esperti dell'Enea, Marcello Salvio, Stefano Pistacchio e Carlos Herce, che analizzeranno le barriere attuali e presenteranno gli aiuti statali a disposizione delle aziende, con un focus specifico sulla situazione in Sardegna. I funzionari della Regione illustreranno poi i bandi locali per l'efficienza energetica, mentre l'ingegner Pier Francesco Orrù esporrà un caso pratico di adeguamento tecnologico in un vero stabilimento. La sessione si chiuderà con una tavola rotonda che metterà a confronto i vertici delle principali associazioni di categoria, con la partecipazione dei delegati di Confindustria Sardegna Meridionale, Coldiretti, Confapi, Confartigianato e Confcommercio, affiancati dai rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Assoege, l'associazione degli esperti in gestione dell'energia. La presenza al seminario garantirà agli ingegneri e ai periti industriali iscritti agli ordini della provincia di Cagliari il riconoscimento di due crediti formativi, i punteggi obbligatori per certificare l'aggiornamento professionale continuo.