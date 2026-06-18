Cronaca Alghero: Il 21 giugno tornano “Le Vele per il Verdi” – Festa della Musica 2026.

L’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero in collaborazione con la Banda Musicale Antonio Dalerci, con la Lega Navale - sezione di Alghero - e la Pro Loco propone per la Festa della Musica 2026 un evento originale e ad alto valore culturale, capace di coniugare musica, identità territoriale e valorizzazione degli spazi urbani e marittimi della città. “Le Vele per il Verdi” sono pronte a solcare, ancora una volta, il mare di Alghero per approdare con la loro musica sulla terra ferma, allietando coloro che troveranno sul loro cammino. Dalla collaborazione con la sezione di Alghero della Lega Navale, l’Istituto Artistico Musicale Verdi e la Banda Musicale “A.Dalerci”, con il patrocinio di Comune di Alghero e Fondazione Alghero, torna per la seconda edizione una manifestazione che ha riscosso davvero tanto successo lo scorso anno. All’interno dei Focs de Sant Joan, organizzati dalla Pro Loco Alghero, lo IAM Verdi sarà protagonista di una delle quattro serate di appuntamenti, quella di domenica 21 giugno.



Alle 20.00 musica e vele latine insieme con 10 equipaggi formati dai componenti della banda musicale Dalerci che “navigheranno” verso il porto di Alghero nell’ora più suggestiva, quella del tramonto. Poi in corteo, Il corteo rappresenta simbolicamente il passaggio della “voce” dal mare alla città, rafforzando il legame tra comunità e paesaggio, si raggiungerà il Lido di San Giovanni. Qui, la Banda Musicale proseguirà con l’esecuzione di canzoni della tradizione algherese, per poi passare il testimone al Maestro Raimondo Dore per il concerto serale, che prevede una produzione musicale originale con arrangiamenti curati dallo stesso Maestro Dore, con un ensemble che accompagnerà il pubblico in un viaggio nelle sonorità soul e rhythm & blues dei grandi maestri della musica internazionale: Ray Charles, Sam Cooke, James Brown, Aretha Franklin, Otis Redding e Donny Hathaway.



Sul palco insieme a Raimondo Dore e al suo pianoforte, Antonio Fortunato alla chitarra, Sergio Intelisano alla batteria, Gianluca Porcu al basso, Giuseppe Bussu al sax tenore, Emanuele De Palmas al sax baritono, Fabrizio Fresu alla tromba e la voce di Margherita Ortu. “La nostra mission è sempre stata quella di fondere la nostra essenza con quella delle altre associazioni del territorio – dichiara la presidente dello IAM Verdi, Giusy Piccone. Nell’ambito dei Focs de Sant Joan, “Vele per il Verdi” è proprio la manifestazione che ci consente di fare questo, arricchendoci e permettendo di offrire la nostra musica alla città. Un ringraziamento alla Pro Loco e a tutti coloro che ruotano nell’organizzazione di questa festa che darà il benvenuto all’estate tra musica e tradizione, nel pieno spirito dei Focs de Sant Joan”.