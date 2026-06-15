Prende fuoco un cassone per i detriti nel centro di Sassari: i vigili del fuoco bloccano l'incendio prima che si propaghi

Le fiamme sono divampate in via Asproni intorno alle otto del mattino avvolgendo rapidamente un contenitore per gli scarti edili. Il tempestivo intervento della squadra di soccorso ha messo in sicurezza la strada scongiurando il coinvolgimento di altre attrezzature.

Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle otto, lungo la via Asproni a Sassari, interessando un grosso cassone metallico utilizzato per la raccolta di materiali inerti, ovvero calcinacci e scarti di lavorazione edile. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono innescate all'improvviso e si sono propagate in pochi istanti all'interno dell'intero contenitore.

La richiesta di soccorso ha fatto scattare l'intervento immediato di una squadra inviata dal comando centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari. L'arrivo tempestivo degli operatori e l'uso degli idranti hanno permesso di circoscrivere il rogo all'interno del perimetro del cassone. Questa manovra rapida di contenimento ha evitato che le fiamme potessero espandersi e intaccare le altre attrezzature di lavoro posizionate nelle immediate vicinanze.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite nel corso della mattinata per abbassare le temperature dei materiali ed evitare la ripartenza di nuovi focolai. L'incidente si è risolto limitando i danni al solo materiale di scarto: i rilievi sul posto confermano che nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.