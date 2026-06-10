Scatta il piano viabilità a Olbia per il doppio concerto di Vasco Rossi: il Comune chiede di svuotare le strade dalle auto

L'Arena cittadina ospiterà le esibizioni il 12 e 13 giugno. In attesa della scaletta ufficiale, il cantautore annuncia un futuro evento a Roma da mezzo milione di spettatori per celebrare i cinquant'anni di carriera.

La macchina organizzativa del Comune di Olbia si prepara a gestire l'impatto sul traffico in vista del doppio concerto di Vasco Rossi. L'amministrazione cittadina ha diffuso un appello diretto ai residenti, chiedendo di limitare il più possibile l'utilizzo dei veicoli privati. La misura è stata pensata per alleggerire la pressione sulle strade e garantire la gestione in sicurezza della circolazione nelle aree immediatamente circostanti l'Arena di Olbia, lo spazio destinato a ospitare i due appuntamenti musicali in programma per le serate del 12 e 13 giugno.

L'artista, noto al pubblico come "Komandante", salirà sul palco senza aver diffuso in via ufficiale la lista delle canzoni previste per la doppia tappa sarda. L'attesa è concentrata sull'esecuzione dei brani storici che hanno segnato il suo percorso musicale, con le indicazioni della vigilia che puntano sull'inserimento in scaletta di titoli come "Vado al massimo" e "Ormai è tardi".

Le date isolane precedono l'avvio di un progetto organizzativo di scala nazionale. Il musicista ha infatti preannunciato l'allestimento di un maxi evento per festeggiare il traguardo dei cinquant'anni di carriera. L'appuntamento, ribattezzato esplicitamente con la definizione di "il giubileo di Vasco", avrà come palcoscenico centrale la città di Roma. L'obiettivo delineato per le celebrazioni nella Capitale è quello di mettere in piedi un raduno musicale in grado di coinvolgere una platea stimata in oltre cinquecentomila persone.