L'Ironman conquista le strade di Alghero: patto triennale per combattere la crisi del turismo a colpi di sport

Migliaia di atleti invadono la Riviera del Corallo. L'assessore alle Finanze Enrico Daga svela l'impatto economico ed educativo della gara, capace di riempire le strutture cittadine come nella settimana di Ferragosto.

La città di Alghero si trasforma nel palcoscenico dell'Ironman, la competizione estrema che proprio oggi vede migliaia di atleti sfidarsi lungo le strade e le acque della Riviera del Corallo. A svelare l'architettura politica e amministrativa dietro l'arrivo della manifestazione è l'assessore comunale al Demanio e alle Finanze, Enrico Daga, che ha illustrato i contorni di un progetto che guarda ben oltre la singola giornata di gare. L'amministrazione ha infatti chiarito la strategia di lungo periodo: “Dietro questo evento c'è una visione di città, e questo è il primo anno, l'anno zero. Abbiamo firmato un accordo triennale”. Nelle parole del delegato della giunta, la decisione di ospitare la gara risponde al preciso dovere di un pubblico ufficiale, ovvero distinguere tra le scelte che portano un'approvazione effimera di qualche giorno e quelle in grado di mutare il corso di un intero territorio per gli anni a venire.

Il primo pilastro di questo piano poggia sul marketing territoriale e sull'economia reale. L'Ironman, termine inglese che si traduce letteralmente in "uomo di ferro" per indicare la durezza estrema delle gare di triathlon, funge da ineguagliabile megafono promozionale globale. I partecipanti nuotano nel mare sardo, pedalano lungo i paesaggi costieri e corrono nel centro storico, vivendo in poche ore ciò che richiederebbe settimane di soggiorno. Ogni iscritto diventa così un ambasciatore attivo e non un semplice spettatore. C'è poi il risvolto finanziario immediato. Il vocabolo economia deriva dal greco antico oikos, casa, e nomos, regola: amministrare bene le risorse della propria casa significa anche creare ricchezza quando i flussi vacanzieri si assottigliano. In questi giorni la città registra infatti una pressione paragonabile alla settimana di Ferragosto, spingendo a pieno regime alberghi, appartamenti, ristoranti, taxi e attività di noleggio, trasformando un fine settimana in un vero e proprio argine contro la stagionalità subita.

Il vero nucleo dell'operazione, tuttavia, non risiede nei bilanci o nelle campagne pubblicitarie, ma nell'impatto sociale sulle nuove generazioni. L'assessore inquadra l'invasione degli sportivi come un gigantesco strumento pedagogico a cielo aperto. Etimologicamente, il verbo educare deriva dal latino ex-ducere, ovvero "trarre fuori", guidare i più giovani verso lo sviluppo delle proprie potenzialità. In quest'ottica, mostrare ai bambini migliaia di persone che incarnano concetti astratti come la disciplina, il sacrificio e la costanza significa fornire loro la dimostrazione pratica che esiste uno stile di vita più sano, consapevole e ambizioso. Se anche una piccola parte dei ragazzi algheresi verrà influenzata positivamente da questo esempio visibile, il valore sociale dell'evento supererà di gran lunga qualsiasi incasso turistico.

L'obiettivo finale tracciato dall'amministrazione sfrutta il vantaggio competitivo di un clima unico, di un mare eccezionale e di una rete di impianti in fase di crescita, portando l'esponente della giunta a una dichiarazione di intenti precisa per il futuro: “Alghero deve diventare la capitale mediterranea dello sport outdoor e della qualità della vita”. Le grandi aree urbane di domani non vinceranno le proprie sfide sulla quantità delle infrastrutture di cemento, ma sul grado di benessere e di accoglienza che sapranno garantire a chi le abita. In una società troppo spesso intrappolata nella sedentarietà, portare l'energia e la gioia dello sport fin sotto i balconi di casa rappresenta un potente antidoto all'isolamento. Assistere allo sforzo collettivo di chi supera i propri limiti diventa così una dichiarazione di identità per l'intera comunità, ricordandoci che la cura del proprio corpo e la perseveranza restano i motori più puri per costruire, passo dopo passo, una prospettiva di vita migliore e in salute.