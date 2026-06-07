Le telecamere della Rai entrano nel santuario degli impollinatori: il modello Alghero fa scuola in tv

Il telegiornale regionale accende i riflettori sul Bee Garden di Guardia Grande. Cinquemila piante per le api già messe a dimora e un premio internazionale per la rigenerazione ambientale.

Le telecamere della Tgr Sardegna, la testata giornalistica regionale della televisione di Stato, si sono accese sulle campagne del nord-ovest dell'isola per documentare la trasformazione della borgata di Guardia Grande, alle porte di Alghero. L'obiettivo degli operatori si è concentrato sul Bee Garden, un'area che negli ultimi anni ha mutato radicalmente pelle, trasformandosi da semplice terreno a vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l'educazione ambientale e la salvaguardia degli insetti impollinatori.

Al centro del progetto c'è la piantumazione massiccia di flora autoctona. Dal 2023 a oggi i volontari hanno radicato oltre cinquemila piante mellifere. Il termine botanico affonda le sue radici nel latino, unendo le parole mel, miele, e ferre, portare: si tratta letteralmente di vegetazione "portatrice di miele", essenze nettarifere fondamentali per garantire il nutrimento sia alle api sociali che a quelle solitarie. L'ambizione dei promotori, sostenuti da partner e visitatori, guarda ora al traguardo delle cinquantamila nuove piante, così da creare una riserva inesauribile di cibo per farfalle, api e altri insetti.

Questo lavoro di rammendo ecologico ha superato i confini nazionali, tanto che il giardino algherese ha recentemente conquistato l'XNatura Regeneration Awards, un riconoscimento internazionale conferito alle realtà più innovative nel campo del ripristino ambientale. Un premio che certifica anche lo sforzo didattico della struttura: solo in questa primavera, centinaia di bambini e ragazzi delle scuole hanno percorso i sentieri del giardino per studiare i delicati meccanismi della natura. D'altronde, la parola ecosistema deriva dal greco antico oikos, che significa casa: insegnare ai più giovani come un minuscolo insetto sostenga l'equilibrio alimentare globale significa mostrare loro come si tiene in piedi l'architettura della nostra casa comune.

La visione alla base dell'iniziativa è stata tracciata ai microfoni della Rai da Davide Maffei, coordinatore del Bee Garden: «La tutela degli impollinatori non riguarda soltanto le api, ma il futuro della biodiversità e della qualità della vita delle nostre comunità. Ogni pianta messa a dimora e ogni attività educativa realizzata contribuiscono a costruire un territorio più resiliente e più ricco di vita».

E forse il messaggio più potente restituito dal servizio televisivo risiede proprio in questa formula elementare. In un'epoca spesso dominata dal disincanto per le emergenze climatiche, l'esperienza di Guardia Grande ci ricorda che invertire la rotta è ancora un'azione possibile e alla nostra portata. Ci dimostra che un pezzo di terra, se curato con intelligenza e dedizione, può smettere di essere un luogo silenzioso per rifiorire come presidio di vita, restituendo alle generazioni future un pezzetto di mondo un po' più sano e accogliente di come lo abbiamo trovato.