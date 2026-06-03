Maria Amelie Pilo trionfa al Teatro Civico: la prima edizione del festival della canzone algherese incorona i talenti delle scuole

Si chiude il sipario su "Criatures i Minyons". Sul podio salgono anche Luna Carboni e Mia Carta. La kermesse musicale ha coinvolto gli istituti cittadini con l'obiettivo di tutelare la lingua locale attraverso i brani inediti.
Il palcoscenico del Teatro Civico di Alghero ha ospitato l'atto conclusivo della prima edizione di "Criatures i Minyons", il festival musicale dedicato all'interpretazione di brani in lingua locale da parte dei bambini delle scuole cittadine. La serata del 29 maggio si è chiusa con l'assegnazione del primo premio a Maria Amelie Pilo, che si è aggiudicata la vittoria interpretando il brano "La Janna de la Pedrera", scritto da Simonetta Rosella. La giuria ha assegnato la medaglia d'argento a Luna Carboni con la canzone "Un sol he pintat al cel" di Maria Antonietta Manca, mentre il terzo gradino del podio è andato a Mia Carta con "Tram Rock", un pezzo firmato da Pino Caserta.
Tutti gli altri piccoli concorrenti giunti alla fase finale sono stati classificati al quarto posto a pari merito. Il gruppo dei finalisti comprendeva i cantori del Coro delle Voci Bianche dell'Istituto Comprensivo numero uno, diretti da Lucia Priami, e i bambini della scuola dell'infanzia del Carmine in gara con un brano di Alessio Soggiu, oltre all'intera classe terza D della scuola primaria Maria Immacolata con una canzone di Camilla Bardino e Silvia Ruiu. Sul palco si sono alternate numerose esibizioni singole e in coppia, tra cui Anna Ballone con un pezzo di Tranchida e Ballone, Alice Marras affiancata da Emma Frigau, e il duo composto da Aurora Simula ed Eleonora Ponti, queste ultime due formazioni in gara con testi scritti da Paola Gallo. La carrellata musicale ha visto protagonisti anche Riccardo Silanos con una canzone di Pala e Tanda, le coppie formate da Agata Circosta ed Eleonora Rubattu, e da Francesca Idili con Sofia Scognamillo, esibitesi su brani di Gabriella Buseddu, autrice anche del pezzo cantato da Chloe Giorico. Hanno completato la classifica della finale Antonio e Francesco Morittu con un brano omonimo e Francesca Zuddas con un testo di Franco Calvia.
L'organizzazione della serata, curata dall'associazione Festival della Canzone, ha visto in cabina di regia il maestro Franco Cano, il quale ha gestito la preparazione vocale dei partecipanti nei mesi precedenti e ha condotto l'evento dal vivo insieme a Silvia Meloni, incrociando i tempi televisivi con l'esibizione dell'artista sardo Alverio Cau in veste di ospite. Le esibizioni dei bambini, supportate da un'orchestra presente in sala, sono state valutate da una commissione esaminatrice composta dagli esperti Franco Simula, Giulio Leone, Antonello Colledanchise, Raimondo Dore, Isa Sanna e Giuseppe Manca. L'impianto organizzativo ha poggiato sul supporto logistico della Fondazione Alghero e sui finanziamenti erogati dal municipio, transitati in via ufficiale attraverso l'Ufficio delle Politiche Linguistiche coordinato dall'assessore Francesco Marinaro, con la collaborazione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo numero due, Vincenzo Scanu.