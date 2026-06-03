I campioni del mondo e le icone del calcio sbarcano a Villasimius per gli ottant'anni della stampa sportiva

Da Zola a Tardelli, passando per Pavoletti e le stelle dell'atletica: al Tanka Resort una due giorni dedicata al ricordo dei telecronisti Rai Martellini e Pizzul, tra corsi per giornalisti sulle regole etiche della professione e partite miste con gli atleti paralimpici.

I grandi nomi del calcio azzurro e della Serie A si radunano a Villasimius per celebrare gli ottant'anni dell'Unione stampa sportiva italiana. A partire dalle ore 14.30 di venerdì 5 giugno, le strutture del Tanka Resort ospiteranno la manifestazione "Ussi80", un evento che intreccia la storia del giornalismo sportivo con i temi dell'inclusione sociale e della lotta alle disuguaglianze. Il comitato di presidenza nazionale dell'associazione ha scelto la costa sud-orientale della Sardegna per omaggiare le storiche voci televisive della Rai, Nando Martellini e Bruno Pizzul, chiamando a raccolta i protagonisti del campo per una due giorni di dibattiti ed esibizioni.

L'elenco dei presenti annovera ex campioni del mondo e idoli delle tifoserie isolane e nazionali. Sfileranno volti storici come Marco Tardelli, Beppe Dossena e Franco Selvaggi, affiancati da bandiere del Cagliari e del calcio italiano come Gianfranco Zola, David Suazo, Mauro Esposito, Robert Acquafresca, Renato Copparoni, Gigi Piras, Federico Marchetti, Paolo De Ceglie e l'attuale capitano rossoblù Leonardo Pavoletti. Ad arricchire il parterre di ospiti in presenza saranno la campionessa paralimpica Martina Caironi e la velocista cagliaritana Dalia Kaddari, mentre attraverso contributi video inediti interverranno i vertici del calcio e dello sport mondiale, da Gianni Infantino a Giovanni Malagò, assieme ad altri azzurri come Antonio Cabrini e Fabio Grosso, e calciatori in attività come Lorenzo Pellegrini e Duvan Zapata.

L'apertura dei lavori del venerdì è riservata all'aggiornamento professionale dei cronisti, con un seminario organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti. L'incontro garantirà ai partecipanti sei crediti formativi obbligatori in materia di etica e regole della professione, affrontando le criticità del racconto sportivo contemporaneo e l'uso di un linguaggio corretto per arginare ogni forma di discriminazione. Al tavolo dei relatori siederanno figure di spicco del panorama dell'informazione, del diritto e dello sport, tra cui il presidente della Federazione nazionale della stampa Vittorio Di Trapani e il magistrato Paolo De Angelis, assieme agli stessi atleti. Alle ore 17 prenderà il via la cerimonia inaugurale vera e propria con i saluti istituzionali e le testimonianze degli ospiti, seguita da una partita di calcio a otto che vedrà scendere in campo i campioni del pallone mescolati agli atleti di Special Olympics, il programma internazionale di allenamento e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettive.

Il programma riprenderà la mattina di sabato 6 giugno alle ore 8.30 con tornei a inviti dedicati al padel e con le esibizioni di futsal, il calcio a cinque, animate dai giocatori brasiliani del Sardinia United, i quali coinvolgeranno sul campo le scolaresche e i giovani iscritti all'Unione Italiana Sport Per tutti. Il sipario sulla manifestazione calerà alle ore 18 con i dibattiti finali e le premiazioni. La tappa di Villasimius rappresenta l'evento culminante di un percorso celebrativo avviato dall'Unione stampa sportiva già nel mese di maggio, prima a Sanluri con la proiezione di documentari sui miti dell'atletica e il coinvolgimento di duecento studenti degli istituti comprensivi, e poi alla Comunità la Collina, dove i giornalisti e gli atleti si sono confrontati con don Ettore Cannavera sul ruolo fondamentale dello sport come strumento di recupero sociale.