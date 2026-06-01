Creatività al bivio, professionisti e giovani talenti faccia a faccia: IED Cagliari apre le porte al Grande Venerdì di Enzo

Il cinque giugno Villa Satta ospita la revisione dei portfolio organizzata dall'Art Directors Club Italiano. Dieci postazioni per colloqui individuali con esperti della comunicazione locale.

Un tavolo, una sedia e il proprio lavoro da difendere o reinventare sotto l'occhio clinico di chi il mestiere lo fa già ad alti livelli. Il prossimo venerdì cinque giugno, a partire dalle ore sedici, le aule di Villa Satta, storica sede dell'Istituto Europeo di Design in viale Trento a Cagliari, si trasformeranno nel crocevia della creatività sarda. La struttura didattica cittadina, che opera nel circuito internazionale di alta formazione presidiando dal 1966 il settore del design e della comunicazione visiva in tre Paesi diversi, accoglierà la tappa isolana del "Grande Venerdì di Enzo", la rassegna nazionale ideata per mettere in contatto aspiranti pubblicitari, designer e copywriter con le figure di spicco del mercato.

L'evento si svolge in contemporanea in quattordici città italiane e prende in prestito il nome di Enzo Baldoni, il copywriter e giornalista rapito e ucciso in Iraq nel 2004. Prima della sua scomparsa, Baldoni aveva l'abitudine di riservare la giornata del venerdì alla revisione gratuita dei portfolio dei giovani in cerca di un varco nel mondo della pubblicità. Per onorare questa dedizione, dal 2012 l'Art Directors Club Italiano, l'ente nato nel 1985 per radunare i vertici del settore e valorizzare le promesse del mercato, ha istituzionalizzato questo momento di confronto, trasformandolo in un appuntamento fisso per la selezione e la crescita delle nuove leve.

La formula operativa della giornata è semplice e spietata. I candidati iscritti avranno a disposizione una finestra temporale compresa tra i quindici e i venti minuti per presentare i propri progetti a un valutatore esperto, incassando critiche tecniche, consigli operativi e, se le carte in tavola lo consentono, la possibilità di avviare collaborazioni reali. I tavoli di Cagliari garantiranno a ogni partecipante almeno tre incontri individuali consecutivi. A formare la giuria saranno dieci coppie di direttori creativi e titolari delle principali agenzie sarde: Andrea Carta e Valeria Loddo, Sara Lecca, Mattia Musio e Daniele Cau, Gabriele Peri e Sara Bergamo, Enzo Morandini e Martina Fadda, Gianni Giugnini, Alberto Deiana, Federico Zavatta e Giovannella Pirina, Riccardo Monti, Gabriele Meloni e Giovanni Pintus.

"Questa giornata rappresenta un'opportunità concreta per il nostro territorio", dichiara Giulia Luna Maestosi, rappresentante locale per la Sardegna dell'associazione di categoria. "Giovani talenti e professionisti hanno la possibilità unica di confrontarsi direttamente con figure esperte e consolidate, creando relazioni che possono aprire nuove strade lavorative e creative". A farle eco è Diana Bertinetti, direttrice della sede cagliaritana dell'Istituto Europeo di Design: "Ospitare a Cagliari Il Grande Venerdì di Enzo significa rafforzare il dialogo tra formazione, creatività e mondo professionale. Crediamo fortemente nel valore del confronto diretto tra giovani talenti e professionisti: occasioni come questa permettono ai creativi emergenti di mettersi in gioco, ricevere stimoli concreti e costruire relazioni preziose per il proprio percorso". La partecipazione all'evento è interamente gratuita, ma l'accesso ai tavoli di revisione è subordinato alla registrazione obbligatoria preventiva da effettuare tramite i canali web degli organizzatori.