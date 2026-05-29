Alghero: Il Tricolore accende le mura dello Scalo Tarantiello per gli ottant'anni della Repubblica e il duplice sbarco del triathlon mondiale

Da questa sera al sette giugno i bastioni di Alghero si illuminano con i colori della bandiera italiana. Il municipio unisce le celebrazioni istituzionali all'accoglienza per migliaia di atleti in arrivo da novantuno nazioni.

Da questa sera e fino al sette giugno, le antiche mura dello Scalo Tarantiello si illumineranno con il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana. L'accensione del Tricolore sui bastioni segna l'avvio delle celebrazioni cittadine per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. L'iniziativa intende onorare la ricorrenza storica che traguarda il periodo dal 1946 al 2026, richiamando la memoria civile nazionale e i principi di democrazia, libertà e partecipazione che culmineranno nella giornata del due giugno.

L'installazione luminosa farà da sfondo anche ai due imponenti appuntamenti sportivi internazionali che trasformeranno Alghero in un crocevia agonistico nei prossimi giorni. Il primo evento è fissato per sabato trenta maggio, quando la città ospiterà una tappa della World Triathlon Championship Series, la competizione che rappresenta il massimo circuito mondiale per questa disciplina. La domenica successiva, il sette giugno, il calendario proseguirà con l'Ironman 70.3, una gara di resistenza che riverserà sul territorio migliaia di atleti e relativi accompagnatori provenienti da novantuno nazioni diverse.

Le mura illuminate fungeranno da simbolico perimetro di benvenuto per le delegazioni straniere, gli sportivi e i visitatori in arrivo. Il colpo d'occhio notturno sul porto unirà in questo modo il richiamo ai valori istituzionali dello Stato con lo spirito di partecipazione agonistica e l'incontro tra i popoli e le culture ospitate lungo la riviera.