Il patto dell'energia condivisa si allarga nel Medio Campidano: un nuovo megawatt a disposizione di cittadini e aziende

Presentato al Teatro Comunale di Sanluri l'ampliamento della rete "La Terra del Sole". La struttura coinvolge dodici comuni del sud Sardegna e apre le porte a nuove adesioni per l'accesso agli incentivi statali.

La mappa dell'energia prodotta in autonomia e condivisa sul territorio si espande nel sud dell'Isola. La Comunità Energetica Rinnovabile denominata "La Terra del Sole", un consorzio che permette a privati ed enti di scambiarsi l'elettricità pulita generata localmente, ha ufficializzato l'aggiunta di un ulteriore megawatt di potenza alla propria rete. L'ampliamento, classificato tecnicamente con il nome di configurazione "Serrenti2", si affianca al blocco originario di trentacinque utenze già operativo dalla scorsa primavera.

L'architettura del progetto è stata illustrata sul palco del Teatro Comunale di Sanluri, alla presenza del sindaco Alberto Urpi, del presidente del consorzio Filippo Chessa e di numerosi amministratori dei centri limitrofi riuniti nell'Unione dei Comuni Terre del Campidano. Il meccanismo illustrato ai cittadini e agli imprenditori in platea, supportato operativamente dai tecnici di Enel e dall'agenzia partner Lepori Consulting, poggia su un doppio binario: l'abbattimento dell'impatto ambientale e il ritorno economico. L'adesione al circuito consente infatti agli iscritti di intercettare un incentivo statale, il cui ammontare viene calcolato e calibrato in base alle specifiche abitudini di consumo energetico quotidiano.

Il bacino di utenza della comunità non si limita al centro di Sanluri, ma abbraccia un perimetro che funge da apripista per l'intero meridione sardo, includendo i comuni di Barrali, Furtei, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Villamar, Samassi, Samatzai, Segariu e Serrenti. Le porte del consorzio rimangono aperte su base volontaria a una platea eterogenea, che spazia dai singoli cittadini alle piccole e medie imprese, fino agli enti pubblici e alle associazioni del terzo settore.

Le procedure burocratiche per l'ingresso formale nel circuito energetico vengono gestite fisicamente attraverso due sportelli abilitati al pubblico. Le adesioni possono essere depositate presso gli uffici partner di Sanluri, situati in viale Rinascita 59, oppure rivolgendosi alla sede cagliaritana di piazza Amendola 1. Le specifiche tecniche per l'iscrizione restano infine accessibili tramite il portale telematico dedicato al consorzio e attraverso il numero telefonico 079278019.