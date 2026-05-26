Alghero: sfonda a calci il portone della nonna per estorcere denaro alla madre - denunciato e disarmato dalla polizia

Il giovane ha intrappolato le due donne in casa danneggiando l'ingresso. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarle e del personale sanitario per soccorrerle. Gli agenti gli hanno sequestrato un coltello a serramanico.

La pretesa economica, il rifiuto e infine l'assalto all'uscio di casa. Nel centro di Alghero, le volanti della Polizia sono intervenute per arginare l'esplosione di violenza di un giovane che tentava di forzare l'appartamento della nonna, all'interno del quale si era rifugiata anche la madre. L'allarme al numero unico per le emergenze è scattato quando l'insistenza verbale si è trasformata in un'aggressione fisica agli infissi.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della sezione preposta al controllo del territorio, il ragazzo si era presentato davanti all'abitazione per farsi consegnare del contante dalla madre. Una somma che, secondo gli inquirenti, era verosimilmente destinata all'acquisto di alcolici o di sostanze stupefacenti. Di fronte al netto diniego della donna, il giovane ha perso ogni freno inibitorio, scaricando una sequenza di violenti calci contro il portone d'ingresso.

La forza dei colpi ha divelto i meccanismi della serratura, rendendo l'ingresso inservibile e di fatto intrappolando le due donne all'interno dei locali. L'isolamento forzato si è risolto soltanto in un secondo momento, quando una squadra dei Vigili del Fuoco ha sbloccato l'accesso permettendo alle occupanti di uscire. Le donne, in evidente stato di shock per l'accaduto, sono state successivamente affidate alle cure del personale sanitario giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.

Durante le fasi di identificazione, i poliziotti hanno perquisito il ragazzo. Occultato nella tasca anteriore destra dei pantaloni, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, immediatamente preso in consegna e posto sotto sequestro. Una volta riportata la situazione alla calma, le forze dell'ordine hanno concluso gli accertamenti trasmettendo il fascicolo alla magistratura competente, che ora valuterà la posizione del giovane.