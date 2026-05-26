Il diritto romano e le sfide moderne riempiono le aule di Sassari: gli accademici Capogrossi e Garofalo in cattedra

Il doppio appuntamento del festival letterario "Un'Isola in Rete" chiama a raccolta gli studenti universitari. L'indagine storica sull'evoluzione della proprietà nell'antica Roma lascia il passo al dibattito sul peso delle norme nella società contemporanea.

I codici e l'indagine storica hanno scandito il calendario accademico sassarese per un'intera giornata. Ieri, l'ateneo cittadino ha ospitato un doppio appuntamento inserito nel cartellone di "Un'Isola in Rete", il festival internazionale dedicato all'editoria e alla lettura. L'iniziativa ha calamitato un pubblico numeroso, composto in larga parte da studenti iscritti a Giurisprudenza, richiamati dalla possibilità di un confronto diretto con i saggisti.

La sessione mattutina si è aperta negli spazi dell'Aula Magna dell'Università. Al centro dei lavori la presentazione del saggio "La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell’età repubblicana", firmato da Luigi Capogrossi Colognesi. L'autore ha ripercorso le tappe che hanno portato alla definizione dei diritti sulle proprietà terriere e sui fondi rustici nell'antica Roma, delineando l'evoluzione dell'impalcatura giuridica di base durante l'età repubblicana. Ad animare la discussione, in un dialogo serrato con lo studioso, sono intervenuti Maria Rosa Cimma, Luigi Garofalo, Attilio Mastino e Rosanna Ortu.

Nel pomeriggio il dibattito si è trasferito alla Biblioteca Universitaria, cambiando relatore e prospettiva temporale. Il cattedratico Luigi Garofalo ha illustrato il suo volume intitolato "Il diritto oltre i giuristi". La lente di ingrandimento si è spostata dall'antichità alle dinamiche attuali, stimolando una riflessione sull'influenza e sul ruolo che l'ordinamento giuridico esercita all'interno della società contemporanea. Il confronto al tavolo dei relatori ha coinvolto Laura Buffoni, Luigi Nonne e la stessa Rosanna Ortu, prima di sfociare in un aperitivo che ha consentito ai presenti di prolungare la conversazione in un clima informale.

La conta delle presenze nei due incontri ha confermato la tenuta della sezione saggistica all'interno del programma letterario. La rassegna riprenderà la propria marcia giovedì ventotto maggio. Alle diciotto, la programmazione prevede l'intervento di Monica Farnetti, incaricata di presentare il libro intitolato "Leggere Ortese".