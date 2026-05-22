Sassari: la rete della Polizia si stringe su Piazza Mercato - sequestrati coltelli e droga tra i cinquanta fermati

I controlli a tappeto nel centro di Sassari portano al ritrovamento di hashish, cocaina e lame. L'operazione è stata coordinata dagli investigatori della Squadra Mobile con l'ausilio delle unità cinofile.

La morsa dei controlli si è chiusa ieri su Piazza Mercato, un'area considerata tra le più sensibili del centro urbano di Sassari. Gli agenti della Polizia di Stato hanno cinturato la zona per un'operazione definita in gergo tecnico ad "alto impatto", ovvero un intervento massiccio e concentrato di uomini e mezzi sul territorio, studiato appositamente per reprimere la criminalità diffusa e restituire margini di sicurezza ai luoghi di ritrovo cittadini.

La regia dell'intervento è stata affidata a Michele Mecca, il dirigente a capo della Squadra Mobile, l'ufficio investigativo della Questura incaricato di indagare sui reati più gravi. Sul selciato della piazza è stato schierato un apparato composito. Al fianco del personale investigativo hanno operato le pattuglie della Squadra Volanti, preposte al pronto intervento stradale, e gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine della Sardegna, un'unità speciale di supporto inviata dalla base operativa di Abbasanta. A setacciare le strade e gli anfratti della piazza in supporto agli agenti è intervenuta anche l'unità cinofila, con i cani addestrati alla ricerca di sostanze illecite.

L'attività sul campo ha portato all'identificazione di oltre cinquanta persone, i cui documenti e generalità sono stati passati al vaglio degli archivi di polizia. Al termine degli accertamenti, numerosi individui sono stati formalmente segnalati alle autorità competenti per le valutazioni di legge. Le perquisizioni scattate durante il presidio hanno permesso di disarmare chi frequentava l'area: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diverse armi da taglio, tra cui una serie di coltelli.

Il dispositivo di sicurezza ha colpito duramente anche il mercato locale dello spaccio. I controlli hanno consentito di recuperare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico forniture di hashish, marijuana e cocaina. L'offensiva condotta ieri rientra in un ciclo di interventi straordinari voluti dalle forze dell'ordine per arginare la microcriminalità, ostacolare la vendita di droga al dettaglio e restituire la piena vivibilità della piazza ai residenti.