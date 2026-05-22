I tecnici della corrente salgono in cattedra: lezioni di sicurezza e premi per i futuri periti dell'Isola

I delegati di E-Distribuzione e dell'associazione di categoria Unae entrano negli istituti tecnici di Cagliari, Sassari e Tortolì. Riconoscimenti per dodici studenti meritevoli al termine del ciclo di incontri sulla rete energetica.

Cagliari, 21 maggio. Centocinquanta studenti sardi a lezione dagli ingegneri e dai periti che gestiscono la rete elettrica nazionale. È il bilancio del ciclo di incontri che ha fatto tappa all'Istituto di istruzione superiore "Buccari-Marconi" del capoluogo isolano, all'Istituto tecnico industriale "Angioy" di Sassari e nelle aule dell'omologo polo scolastico di Tortolì. In cattedra si sono seduti i delegati di E-Distribuzione, la diramazione del gruppo Enel incaricata di amministrare e manutenere materialmente i cavi e le centraline della rete a media e bassa tensione. Al loro fianco i rappresentanti dell'Unae Sardegna, acronimo che sta per Unione nazionale albi imprese elettriche, un sodalizio senza fini di lucro che si occupa di formare e qualificare le ditte di installazione per garantire i massimi standard di sicurezza nella posa degli impianti.

Sotto lo sguardo dei dirigenti scolastici e del corpo docenti, i relatori hanno illustrato ai ragazzi l'ossatura degli apparati di distribuzione dell'energia. Il programma delle conferenze si è concentrato sulle rigide norme antinfortunistiche necessarie per operare sui tralicci, sulle metodologie di insegnamento adottate nei centri di addestramento aziendali e sulle iniziative legate ai cosiddetti Progetti Life, i piani di respiro europeo finalizzati alla tutela dell'ambiente naturale in cui vengono calate le infrastrutture. Lo scopo dichiarato dai vertici aziendali è trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza dei rischi professionali e misurare gli investimenti in corso per modernizzare la rete in vista della transizione energetica, il delicato passaggio storico verso l'abbandono dei combustibili fossili.

L'iniziativa didattica ha vissuto il suo epilogo formale con la consegna di dodici riconoscimenti ad altrettanti alunni dei tre istituti, selezionati per il loro alto rendimento scolastico. A consegnare i premi Unae ai giovani è stato il presidente regionale dell'associazione, Giampaolo Fanti, il quale ha colto l'occasione per illustrare il ruolo del proprio ente nel supporto quotidiano alle imprese artigiane e industriali del settore.

I vertici di E-Distribuzione hanno congedato le platee ringraziando le direzioni scolastiche per l'ospitalità e l'Unae per il supporto organizzativo, ribadendo il peso di queste alleanze strategiche per formare le maestranze di domani. A tracciare la sintesi della tornata di lezioni è stata la dichiarazione conclusiva dello stesso Fanti: “Gli incontri con le scuole sono sempre ottime occasioni per analizzare temi importanti e delicati, riuscendo a coinvolgere tanti giovani che si affacceranno presto nel mondo del lavoro”.