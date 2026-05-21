Il Consorzio Industriale sale in cattedra a Porto Torres: lezioni gratis per forgiare trenta nuovi dirigenti d'azienda

L'ente provinciale e la società partner Sosor presentano a Sassari la Scuola di alta formazione manageriale. Il corso prenderà il via a giugno con trecentoquaranta ore di studio tra teoria e pratica sui casi aziendali

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, l'ente incaricato di amministrare le aree produttive del territorio nord-occidentale dell'Isola, ha presentato ufficialmente l'istituzione della sua nuova Scuola di alta formazione manageriale. Il progetto didattico, concepito per fornire strumenti tecnici ai futuri amministratori di società, è stato illustrato questa mattina negli uffici della sede centrale di via Coppino alla presenza dei vertici consortili: la presidente Simona Fois e il direttore generale Salvatore Demontis. Al loro fianco sedeva Francesco Sabatini, direttore commerciale della Sosor, l'azienda privata specializzata in didattica che curerà materialmente gli aspetti logistici, organizzativi e l'erogazione dell'insegnamento.

Le lezioni prenderanno il via nel mese di giugno e si svolgeranno rigorosamente in presenza all'interno dei locali dell'incubatore di Porto Torres, la struttura del Consorzio destinata solitamente ad accogliere e far crescere i nuovi progetti di impresa. L'accesso al ciclo di studi è completamente gratuito e prevede un tetto massimo di trenta iscritti. Per varcare la soglia delle aule sarà sufficiente aver compiuto la maggiore età ed essere in possesso di un normale diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'impianto regolamentare impone tuttavia agli allievi l'obbligo di frequentare almeno l'ottanta per cento delle ore di lezione in programma, un requisito giudicato indispensabile dai promotori per poter ottenere il rilascio dell'attestato di partecipazione a fine corso.

Il programma accademico prevede un monte complessivo di trecentoquaranta ore di studio. Di queste, duecentoquaranta saranno dedicate all'insegnamento teorico delle discipline manageriali, mentre le restanti cento ore serviranno a misurare le capacità degli studenti attraverso prove sul campo e l'analisi di casi studio, ovvero l'esame e la risoluzione di situazioni contabili o commerciali tratte dalla vita reale delle aziende. Il percorso è stato strutturato per fornire agli iscritti le chiavi necessarie a guidare le organizzazioni nei moderni scenari economici, approfondendo materie essenziali come le strategie d'impresa, la direzione e gestione del personale, le tecniche di promozione commerciale dei prodotti, l'innovazione tecnologica, la trasformazione digitale dei processi e la sostenibilità ambientale degli impianti.

L'obiettivo dichiarato dai vertici consortili è quello di irrobustire le competenze di chi andrà a dirigere le imprese di domani, rispondendo in modo pratico ai fabbisogni del tessuto produttivo e industriale locale. La macchina organizzativa è già in moto per raccogliere le adesioni in vista della campanella di giugno. Gli aspiranti dirigenti che intendono formalizzare l'iscrizione o richiedere chiarimenti tecnici sulle procedure di ammissione possono rivolgersi agli uffici della segreteria organizzativa della Sosor, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica commerciale@sosor.eu o contattando direttamente il recapito telefonico 3285770968.