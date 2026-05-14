Odifreddi sale in cattedra al Verdi per svelare l'armonia segreta che lega i numeri alla musica

Il celebre logico e il pianista Claudio Sanna portano a Sassari lo spettacolo che indaga il genio di Bach e le avanguardie del Novecento

Piergiorgio Odifreddi approda a Sassari il prossimo 26 maggio per unire ciò che il senso comune solitamente tiene distinto: il calcolo delle cifre e l'armonia del pentagramma. L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 tra le mura del Teatro Verdi, dove il matematico torinese, noto per la sua attività di saggista e per la capacità di tradurre i concetti più complessi in narrazioni accessibili, presenterà lo spettacolo intitolato Bach, Webern e i numeri, tra musica e matematica.

Sul palco l'accademico piemontese non sarà solo. Accanto a lui siederà Claudio Sanna, pianista e compositore originario di Ossi, figura di rilievo internazionale apprezzata per un modo di interpretare la musica che rifugge le convenzioni. Il duo riproporrà per il pubblico sassarese un connubio nato nel 2023 a Mantova grazie all'Orchestra da Camera locale, quando il debutto al Teatro Bibiena, luogo storico dove si esibì anche il giovane Mozart, fece registrare il tutto esaurito. L'incontro si sviluppa come una lezione magistrale, un insegnamento di alto livello che sa farsi monologo e concerto, dove il rigore del ragionamento logico si scioglie nella vibrazione delle corde del pianoforte.

Il percorso tracciato dai due interpreti parte dalle intuizioni dei greci, con Pitagora che per primo comprese come i suoni fossero regolati da precisi rapporti numerici, per attraversare i secoli incontrando Haydn e Mozart. Il punto di arrivo, ma anche il vertice ideale della serata, è rappresentato da Johann Sebastian Bach, considerato il punto d'incontro supremo in cui la logica e i numeri si sublimano in arte pura. La narrazione proseguirà poi fino alle avanguardie del secolo scorso, toccando le ricerche di Schoenberg e il rigore compositivo di Anton Webern, permettendo agli spettatori di percepire fisicamente come i concetti astratti della scienza possano trasformarsi in emozione sonora.

L’organizzazione della serata è affidata al Circolo Musicale Laborintus, associazione culturale cittadina che ha ottenuto per l'occasione il sostegno economico del Ministero della Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna. Per chi volesse assistere alla rappresentazione, i biglietti sono già disponibili in prevendita presso i locali di via Politeama 8 a Sassari, aperti dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 20, oppure attraverso i portali di vendita su internet. È inoltre attivo per informazioni il numero telefonico 349/8024059.