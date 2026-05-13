Si spegne a trentasei anni nella sua stanza nel centro di Cagliari: nessun segno di violenza sul corpo del cuoco senegalese

I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo, regolarmente residente nel capoluogo. Il personale medico accerta il decesso per cause naturali, la salma è al Brotzu per l'esame autoptico.
I carabinieri hanno rinvenuto il corpo privo di vita di un cuoco senegalese di trentasei anni all'interno della sua stanza, situata nel centro di Cagliari. L'uomo risultava regolarmente residente nel capoluogo.
Il personale del 118, il servizio di soccorso sanitario di emergenza giunto sul posto, ha accertato il decesso riconducendolo a cause naturali. Sul corpo non è stato rilevato alcun segno di violenza che possa far ipotizzare l'eventuale intervento di altre persone.
Al termine dei rilievi all'interno dell'alloggio, la salma è stata prelevata e trasferita presso la camera mortuaria dell'Ospedale Brotzu. Si resta ora in attesa dell'autopsia, l'esame medico-legale che chiarirà ulteriormente le cause esatte del decesso.