Cronaca Successo ed emozioni alla 13ª gara canora dell’Alguer Caffè: trionfa Cinzia Calvia

Grande partecipazione per l’evento organizzato da Manuel Maltana e Maria Grazia Stoccoro. Applausi e commozione per le esibizioni e i premi dedicati alla memoria di Benjamin Berto, Adriana Fonnesu e Fabrizio Calaresu ALGHERO – Una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e delle emozioni ha accompagnato la tredicesima edizione della gara canora dell’Alguer Caffè, appuntamento ormai atteso nel panorama degli eventi musicali cittadini. La manifestazione, organizzata da Manuel Maltana con il supporto artistico e organizzativo di Maria Grazia Stoccoro, ha richiamato numerosi partecipanti e un pubblico caloroso, regalando momenti di spettacolo ma anche di intensa commozione. Maria Grazia Stoccoro ha inoltre condotto la serata e sponsorizzato i premi assegnati ai primi sei classificati e ai vincitori dei premi della critica. “Per noi è un momento di allegria, amicizia e condivisione, un modo diverso per trascorrere una serata insieme e dare spazio a chi ha passione per la musica”, hanno dichiarato gli organizzatori al termine dell’evento. A conquistare il primo posto è stata Cinzia Calvia, originaria di Ittiri e residente ad Alghero da diversi anni.



Seconda posizione per Mattia Sarnicola di Alghero, mentre sul terzo gradino del podio è salita la giovanissima Rebecca Cataldi. A decretare i vincitori è stata la giuria tecnica dell’Istituto Musicale “Augusto Mordenti”, composta da Maria e Marcello Mordenti, Felice Galluccio e Maria Teresa Pasta. Presenti in giuria anche Franco Calvia, Marta Soggiu e Francesca Farina. Tra i momenti più toccanti della serata, particolarmente apprezzata l’esibizione di Noemi Trifirò, che ha interpretato un brano in algherese dedicato al fratellino scomparso prematuramente. Ad accompagnarla al pianoforte sono stati Manuel Maltana e Simone Cocco, regalando al pubblico un momento di grande intensità emotiva. Ospite d’onore dell’edizione 2026 è stato Luis Doppio, cantante e ballerino gitano algherese, che si è esibito in tre brani accolti con entusiasmo dal pubblico, ricevendo anche una targa alla carriera. Sul palco sono saliti anche alcuni protagonisti delle passate edizioni, tra cui il vincitore uscente Marco Malin, insieme a Noemi Trifirò e Arianna Idili. Grande emozione anche durante la consegna dei premi della critica, dedicati alla memoria di Benjamin Berto, Adriana Fonnesu e Fabrizio Calaresu. I riconoscimenti sono stati assegnati a Sara Morittu di Alghero, Francesco Pisanu di Uri e Agnese Pischedda di Alghero, con la consegna affidata alle famiglie dei tre commemorati.



Particolarmente sentite le parole di Lorenza Sanna, madre di Fabrizio Calaresu: “Grazie Manuel per la meravigliosa serata dedicata alla musica che unisce e ai ricordi. Un grazie anche a Maria Grazia per la sensibilità e il rispetto con cui ha dedicato le targhe ai nostri cari”. Numerosi anche i messaggi di apprezzamento arrivati sui social network per l’organizzazione e l’atmosfera della manifestazione. Soddisfatti Manuel Maltana e Maria Grazia Stoccoro, che hanno già dato appuntamento al pubblico alla quattordicesima edizione. Un ringraziamento finale è stato rivolto agli sponsor, ai partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata