Il microfono dell'Alguer Caffè premia Cinzia Calvia. Canzoni e ricordi di paese per combattere la noia serale

Cinzia Calvia vince la tredicesima gara di canto dell'Alguer Caffè. Viene da Ittiri, vive ad Alghero e ha superato tutti i concorrenti.

Manuel Maltana e Maria Grazia Stoccoro hanno organizzato la serata. Hanno radunato i dilettanti della zona. Lei ha presentato lo spettacolo e ha pagato i premi. I due hanno riempito il locale con una formula semplice: musica e voglia di passare il tempo.

I giurati hanno ascoltato le esibizioni e hanno fatto i conti. I professori dell'Istituto musicale Augusto Mordenti si sono seduti in platea. Hanno piazzato Mattia Sarnicola al secondo posto. Hanno spedito sul terzo gradino del podio la giovane Rebecca Cataldi.

La scaletta ha lasciato spazio a un dolore autentico. Noemi Trifirò ha preso in mano il microfono. Ha cantato in lingua algherese. Ha dedicato il brano al fratellino morto in anticipo. Manuel Maltana e Simone Cocco hanno suonato il pianoforte. Il pubblico si è zittito.

Poi è arrivato il folklore. Luis Doppio ha preso la scena. È un cantante e ballerino gitano. Ha ritirato una targa alla carriera. Ha cantato tre pezzi e si è preso gli applausi dei presenti.

Gli organizzatori hanno distribuito anche i premi della critica. Li hanno intitolati a tre persone scomparse: Benjamin Berto, Adriana Fonnesu e Fabrizio Calaresu. Le famiglie hanno consegnato i riconoscimenti a Sara Morittu, Francesco Pisanu e Agnese Pischedda. Lorenza Sanna, madre di Calaresu, ha ringraziato i presentatori per il tatto. I padroni di casa hanno spento i microfoni e hanno dato appuntamento all'anno prossimo.