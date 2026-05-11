In bicicletta a caccia di malloreddus: il tour di Monteforte tra le cucine sarde

L'esploratore su due ruote sbarca ad Alghero il 20 maggio. Pedalerà per cento chilometri al giorno fino a Cagliari per mappare le ricette casalinghe del progetto "Fatu in Domo".

Ubaldo Monteforte inforca la bicicletta e sbarca in Sardegna. Parte da Alghero il 20 maggio. Pedalerà tra i settanta e i cento chilometri al giorno. Non cerca ristoranti alla moda o guide stellate. Bussa alle porte delle case private. Cerca le cucine domestiche. Vuole toccare con mano le antiche ricette del progetto "Fatu in Domo", ideato dall'antropologa Veronica Matta.

L'uomo e la rinascita Monteforte ha quarantuno anni. Viene da Caserta e abita a Bologna. Nel 2019 un infortunio sul lavoro lo ha schiantato. Ha passato mesi difficili. Si è rimesso in piedi sudando sui pedali. Oggi trasforma la fatica fisica in un taccuino di viaggio. Ha inventato il progetto Bikefoodie. Gira l'Italia su una bicicletta da sterrato per documentare il cibo locale. Ha già battuto dodici regioni. Punta a chiudere il giro della Penisola per stamparci una guida turistica.

La mappa del gusto Il percorso sardo snobba le strade veloci. Il ciclista taglia per Bosa, Cabras, Oristano, Cuglieri e Gonnosfanadiga. Traghetta a Carloforte. Chiude il giro nel Campidano passando per Assemini, San Sperate e Cagliari. Il menù detta i tempi della corsa. Monteforte entra nei laboratori artigiani. Si siede a tavola con i padroni di casa. Assaggia la bottarga e il tonno. Mastica panadas, malloreddus e fregula. Pulisce il piatto con seadas e dolci di mandorle.

La guerra contro l'oblio La pedalata fa a pugni con la nostalgia da cartolina. Monteforte e Matta vogliono salvare la cultura del fatto in casa. Considerano i gesti delle massaie un pezzo di identità sarda, non un reperto da museo. I trucchi per impastare la semola rischiano di sparire. Il ciclista rallenta apposta per farsi raccontare queste storie. Entra in casa da straniero ed esce trattato da figlio. Dalla Sardegna pretende tre cose: calore umano, natura e sapori veri.