Il trattore resta nel capannone: ad Alghero i campi si coltivano dal cielo pilotando i droni

Il Distretto Rurale di Alghero e Olmedo fissa per mercoledì tredici maggio una prova di volo gratuita per gli agricoltori. L'obiettivo è mostrare come tagliare le ore di lavoro e arginare gli sprechi di prodotti chimici usando i robot.

Il trattore resta spento nel capannone. Sopra le vigne e gli uliveti di Alghero si prepara a volare un elicottero in miniatura. Si chiama DJI Agras T100. È un drone progettato per spruzzare i fitofarmaci e trattare la terra dall'alto, sostituendo il lavoro fisico dell'uomo e dei mezzi pesanti. Il Distretto Rurale di Alghero e Olmedo, l'ente che raggruppa le aziende agricole della zona per promuoverne lo sviluppo, ha deciso di calare questa macchina nella realtà rurale per una prova pratica sul campo. L'appuntamento scatta alle dieci e mezza del mattino di mercoledì tredici maggio duemilaventicinque.

I tecnici faranno decollare l'apparecchio davanti agli occhi di contadini, periti agrari e operatori del settore. L'obiettivo della dimostrazione è convincere chi lavora la terra a cambiare abitudini, toccando con mano i vantaggi dell'agricoltura di precisione. Il velivolo promette di accorciare drasticamente le ore di fatica e di azzerare lo spreco dei liquidi chimici. La macchina vola sopra le piantagioni di cereali, le ortaglie e i filari di vite. Sgancia i prodotti in modo uniforme e mirato, curando le piante senza disperdere veleni nell'aria o nei terreni sbagliati.

Gli agricoltori interessati a guardare la manovra non pagano alcun biglietto d'ingresso. Il luogo esatto del ritrovo, per il momento, resta coperto dal riserbo. L'organizzazione comunicherà l'indirizzo del campo di volo soltanto a chi prenota il proprio posto in anticipo. Le regole fissate dall'ente per partecipare all'incontro prevedono due strade. I curiosi devono scrivere la parola "Drone" nello spazio riservato ai commenti sotto l'avviso pubblicato sulle pagine telematiche del Distretto, oppure spedire un messaggio di posta elettronica all'indirizzo dell'organizzazione indicando nome, cognome e numero di telefono.