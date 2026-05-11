Detenuti fuori controllo a Bancali: gli agenti bloccano la rivolta in cella

Momenti di tensione nel carcere di Sassari. I poliziotti di turno domano un gruppo di carcerati su di giri e li trasferiscono nelle aree di sicurezza. Il sindacato attacca la stampa per le false ricostruzioni e torna a chiedere uomini e mezzi.

Sabato scorso i nervi sono saltati un'altra volta dietro le sbarre del carcere sassarese di Bancali. Un gruppo di detenuti ha perso il controllo all'interno di un reparto. Su di giri e in evidente stato di alterazione, i carcerati hanno iniziato a comportarsi in modo pericoloso per sé stessi e per chi stava loro intorno, rischiando di far degenerare la tensione in una rivolta aperta. L'incendio è stato spento sul nascere dalla Polizia Penitenziaria.

L'intervento degli agenti è stato rapido e senza sbavature. A coordinare le mosse ci hanno pensato i due responsabili della Sorveglianza Generale, ovvero i graduati che in quei minuti si stavano scambiando le consegne tra la fine di un turno e l'inizio dell'altro. Invece di cedere al caos, i poliziotti hanno isolato i facinorosi e li hanno trasferiti nelle aree di sicurezza dell'istituto, chiudendo la partita senza ulteriori scossoni e applicando i regolamenti interni.

A raccontare i fatti e a tracciare il bilancio è Roberto Melis, segretario nazionale della sigla sindacale Con.Si.Pe. Il dirigente plaude ai suoi uomini. «Ancora una volta il personale di Polizia Penitenziaria dimostra professionalità, sangue freddo e senso del dovere. Le due Sorveglianze Generali hanno operato in modo impeccabile, così come tutti gli agenti coinvolti, che hanno saputo affrontare una situazione delicata con competenza e responsabilità. A loro va il nostro pieno riconoscimento».

La nota sindacale serve anche per regolare i conti con le cronache uscite su alcuni giornali, accusate di aver distorto l'accaduto. Melis smentisce le voci appoggiandosi ai resoconti diretti di chi lavorava sul posto. «Dalle informazioni che ci giungono direttamente dal personale in servizio, alcune ricostruzioni apparse oggi su certi articoli di stampa non risultano veritiere. È doveroso ristabilire la realtà dei fatti e tutelare il lavoro di chi opera quotidianamente in condizioni difficili». Il comunicato cala il sipario con l'eterna richiesta di chi lavora nelle galere: per affrontare l'emergenza quotidiana servono organici pieni, strumenti veri e condizioni operative degne di questo nome.