I banchi degli artigiani e i telai invadono piazza Castello: la Cavalcata Sarda apre le porte al mercato delle tradizioni

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio la Camera di Commercio allestisce dodici padiglioni di legno nel centro di Sassari. Degustazioni, canti e laboratori di filatura per accompagnare la sfilata dei costumi.

La settantacinquesima edizione della Cavalcata Sarda, la storica sfilata dei costumi tradizionali dell'Isola, allarga i propri confini e pianta le tende nel cuore di Sassari. Per la prima volta nella storia della manifestazione, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la cornice di piazza Castello ospiterà il "Villaggio Salude & Trigu". L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio cittadina, l'ente preposto a rappresentare e supportare le imprese del territorio, sfruttando l'omonimo marchio ideato per mettere a sistema cento appuntamenti culturali e turistici sparsi nel nord della Sardegna.

L'allestimento urbano prevede il montaggio di dodici casette in legno, destinate ad accogliere venticinque diverse delegazioni tra associazioni locali e Pro Loco, i comitati cittadini nati per la promozione turistica dei singoli comuni. L'obiettivo dell'operazione è superare il semplice formato espositivo per offrire ai passanti un laboratorio a cielo aperto. I visitatori avranno la possibilità di osservare da vicino i gesti dei maestri artigiani e interagire con i produttori agroalimentari, in un percorso che mira a trasformare il patrimonio storico locale in un motore per l'economia e in un polo di attrazione per i viaggiatori, svincolandolo dai ristretti limiti della stagione estiva.

Le finalità economiche e istituzionali del progetto sono delineate dal vertice della Camera di Commercio, Stefano Visconti. "La Cavalcata Sarda e il Villaggio rappresentano la sintesi perfetta della nostra missione e della collaborazione con l'amministrazione comunale di Sassari," dichiara il presidente. "Trasformiamo l’eredità culturale in un’occasione concreta di sviluppo economico, rendendo il Nord Sardegna una destinazione capace di emozionare attraverso l'eccellenza delle proprie radici. Con Salude&Trigu promuoviamo gli eventi, e sosteniamo un sistema produttivo che vive di identità, innovando la tradizione per generare ricchezza e orgoglio in tutto il territorio."

L'apertura ufficiale delle botteghe temporanee è fissata per le diciotto e trenta di venerdì. La prima serata, con i battenti aperti dalle diciassette fino alle ventidue, offrirà le degustazioni alimentari curate dai rappresentanti di Borutta, Burgos, Alghero, Florinas, Sennori, Uri e Usini. Le piazze si animeranno con la lavorazione della tradizionale pasta fresca del paese di Usini, le dimostrazioni di tessitura sui telai verticali tipici di Nule e l'intreccio dei cesti in vimini, il tutto accompagnato da approfondimenti scientifici sui pipistrelli del Monastero di Sorres, dalle esibizioni canore dei cori di Cheremule e Uri e dalle sfilate in costume medievale del Goceano. La giornata di sabato replicherà gli orari pomeridiani e serali, concentrando l'attenzione sulle specialità enogastronomiche di Monti, Ittireddu, Nule e sui vini della Confraternita del Moscato di Sennori. Le degustazioni saranno intervallate dai laboratori dedicati alla preparazione dei dolci tipici e dei biscotti di Uri e Ozieri, e dalle dimostrazioni pratiche delle tecniche di ricamo e di vestizione degli abiti storici curati dal gruppo di Ittiri.

La domenica segnerà l'apice della tre giorni. Alle nove del mattino prenderà il via la marcia dei gruppi in abito tradizionale della Cavalcata Sarda, mentre l'area fieristica di piazza Castello garantirà l'apertura continuata per l'intera giornata, chiudendo i battenti alle ore ventidue. L'ultima parentesi dell'evento proporrà gli assaggi preparati dalle delegazioni di Banari, Berchidda e Telti, le lezioni sulla realizzazione del raviolo berchiddese e la lavorazione delle erbe officinali, mantenendo attive le postazioni dei tessitori e delle ricamatrici. All'interno del perimetro artigianale sarà in funzione ininterrottamente anche uno sportello informativo, istituito per fornire ai residenti e ai turisti il calendario completo del centinaio di appuntamenti culturali, musicali, ambientali e gastronomici programmati sul territorio per il resto dell'anno solare.