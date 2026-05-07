Lo Stato condannato a risarcire i parenti del marinaio ucciso dall'amianto: riconosciuto lo status di vittima del dovere

Martedì 12 maggio, alle ore diciannove, gli spazi situati al di sotto della palestra municipale di Putifigari apriranno le porte a un incontro dedicato ai saperi e ai sapori della cucina italiana. L'appuntamento si inserisce nel calendario di Llibres Llibres, la rassegna letteraria che fa da prologo al più vasto festival "Dall'altra parte del mare", un circuito culturale ideato dall'Associazione Itinerandia in stretta collaborazione con la Libreria Cyrano e sostenuto dai fondi della Regione Sardegna, dai Comuni di Alghero e Putifigari e dalla Fondazione Alghero.

Il protagonista della serata sarà Luca Pappagallo, giunto nel centro del Sassarese per presentare al pubblico la sua ultima fatica editoriale intitolata "La magia dei sapori di casa", mandata in stampa dai tipi della Vallardi. A condurre il dibattito e a dialogare con l'ospite sarà Giovanni Fancello, studioso e storico della gastronomia. Il copione dell'evento prevede inoltre un fuori programma curato dalla Pro Loco di Putifigari, l'associazione cittadina dedita alla promozione del territorio, che ha allestito una piccola sorpresa per i presenti.

Pappagallo rappresenta una delle figure più seguite del panorama gastronomico su internet. Pur gravitando nel settore della ristorazione a livello professionale da oltre due decenni, rifugge le etichette formali preferendo definirsi un «cuciniere curioso». La sua ascesa digitale ha radici lontane, essendo stato tra i fondatori dei primi portali italiani dedicati al cibo. Il definitivo salto di popolarità è avvenuto nel 2019 con il lancio del progetto Casa Pappagallo, un canale diffuso attraverso le piattaforme YouTube, Facebook e Instagram che ha rapidamente aggregato milioni di seguaci attorno a ricette quotidiane e di facile esecuzione. Il volume in presentazione segue una scia editoriale iniziata nel 2021 con "Benvenuti a Casa Pappagallo" e proseguita con cadenza annuale attraverso le successive tre pubblicazioni.

Le pagine del nuovo libro propongono una rassegna di preparazioni che pescano a piene mani dalla tradizione regionale della Penisola. Il ricettario spazia dai primi piatti di mare, come il risotto alla crema di scampi, alle preparazioni di terra quali la torta rustica di patate e le mezzelune tirolesi, passando per le tagliatelle alla reggina e gli involtini alla romana, fino a chiudere con i classici della pasticceria come i cannoli e le torte artigianali. L'incontro di martedì servirà a sviscerare le origini e i procedimenti di questi piatti davanti alla platea locale.