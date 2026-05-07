I predatori della notte svelano la salute del lago di Baratz: sabato un pomeriggio per studiare le prede di civette e barbagianni

Il centro comunale per l'educazione ambientale organizza un incontro gratuito dedicato ai rapaci. Il programma prevede una mostra fotografica e l'analisi dei resti non digeriti dagli uccelli.

Il 9 maggio, dalle 15:30 alle 19, le sponde del lago di Baratz si trasformeranno in un'aula a cielo aperto per studiare i predatori notturni. L'iniziativa, ribattezzata "Barbagianni &Co.", è organizzata dal Ceas, il centro per l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile gestito dal Comune di Sassari. L'appuntamento, con ingresso gratuito e consigliato a un pubblico che abbia già compiuto gli otto anni di età, si inserisce nel calendario del Festival della Sostenibilità 2026 e si pone l'obiettivo di svelare le abitudini dei rapaci che popolano la Zona Speciale di Conservazione, l'area protetta che si estende dallo specchio d'acqua sassarese fino all'insenatura di Porto Ferro.

La scelta di concentrare l'attenzione su questi specifici volatili obbedisce a ragioni di studio del territorio. I rapaci notturni agiscono come bioindicatori ambientali, vere e proprie sentinelle naturali la cui presenza e le cui condizioni di salute riflettono l'integrità e l'equilibrio dell'intero ecosistema circostante. Il pomeriggio si aprirà con un'introduzione teorica, concepita per essere semplice e accessibile ai curiosi e agli appassionati di natura, a cui farà seguito l'apertura della mostra fotografica intitolata "Strias – barbagianni Sardegna", allestita all'interno del salone principale della struttura comunale.

Il momento pratico della giornata si materializzerà in un laboratorio per l'osservazione dettagliata delle borre, i resti non digeriti di cibo che civette e barbagianni rigettano, permettendo così di ricostruire con precisione le abitudini alimentari di questi animali. L'iniziativa, che mira a sostenere l'obiettivo numero quindici dedicato alla "Vita sulla terra" previsto dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, richiede la prenotazione obbligatoria per ragioni organizzative. Per assicurarsi un posto è necessario contattare gli uffici telefonicamente ai numeri 079533097 e 3204206123, oppure inoltrare la richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it. Il calendario completo delle attività della struttura rimane a disposizione sul portale web istituzionale ceasbaratz.it.