Il Conservatorio Canepa abbassa il ponte levatoio: via libera ai corsi preparatori per trenta discipline musicali

L'istituto sassarese presenta sabato le aule propedeutiche per il nuovo anno accademico. Iscrizioni aperte fino a luglio senza vincoli anagrafici e laboratori inediti per chi parte da zero.

Le porte della sala Guarino si aprono sabato 9 maggio alle ore quindici per svelare l'offerta formativa del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari. L'istituto musicale chiama a raccolta le famiglie e gli aspiranti allievi per illustrare il piano dei corsi propedeutici validi per l'anno accademico 2026-2027. Si tratta di percorsi di studio ideati per fornire la preparazione tecnica necessaria ad affrontare i successivi corsi accademici di primo livello, ovvero le classi che al termine del triennio di studi rilasciano un diploma equiparato in tutto e per tutto a una laurea universitaria.

L'impalcatura didattica prevede una durata massima di tre anni, un arco temporale che può essere accorciato a seconda della velocità di apprendimento del singolo allievo e del bagaglio tecnico dimostrato in fase di ingresso. Le lezioni sono strutturate in modo da non intralciare il normale percorso scolastico degli adolescenti, permettendo la frequenza simultanea degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il ventaglio delle discipline disponibili è vasto e comprende arpa, chitarra, basso tuba, clarinetto, corno, eufonio, fagotto, flauto, flauto dolce, oboe, sassofono, tromba, trombone, clavicembalo, organo, pianoforte e percussioni. A questi si aggiungono gli archi con violino, violino barocco, viola, violoncello e contrabbasso. L'offerta si completa con le cattedre di canto, composizione, direzione di coro, strumentazione per orchestra di fiati, didattica della musica, musica elettronica e percorsi dedicati al jazz. Le novità assolute per il prossimo anno sono due: l'attivazione degli insegnamenti per tastiere elettroniche e per trombone jazz.

L'accesso alle aule non prevede alcun limite di età, ma rimane vincolato al superamento di un esame di ammissione e al numero di posti fisicamente disponibili nella struttura. I candidati dovranno dimostrare le proprie abilità pratiche sullo strumento prescelto e superare una verifica sulle competenze teoriche e musicali. I termini per presentare la domanda attraverso i canali telematici dell'istituto scadono il 25 luglio. Le prove d'esame si terranno tra il 21 settembre e il 3 ottobre. Chi riuscirà a piazzarsi in posizione utile nella graduatoria di merito avrà poi tempo dal 5 al 16 ottobre per formalizzare l'immatricolazione.

Oltre ai percorsi di propedeutica, l'incontro di sabato pomeriggio servirà a presentare i nuovi laboratori di avviamento alla pratica strumentale, con un focus particolare sulle aule di pianoforte e arpa. Queste officine musicali operano al di fuori dei rigidi ordinamenti curricolari e nascono con uno scopo preciso: fornire agli allievi le basi per tentare in futuro l'accesso ai corsi preparatori veri e propri. Una soluzione pensata per compensare la carenza di insegnamenti specifici nelle scuole medie a indirizzo musicale del territorio, creando un ponte didattico per chi esce dalla scuola dell'obbligo e ha la necessità di costruire le proprie fondamenta musicali da zero.