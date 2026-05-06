La vela abbatte l'ultima barriera tra i moli di Alghero: il sogno della Malupa prende il largo

Sabato il varo dell'imbarcazione accessibile progettata per accogliere a bordo i cittadini con disabilità. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, trasforma il mare in un diritto gratuito e senza confini.

Il mare di Alghero si prepara a cancellare i confini tra chi può navigare e chi finora è rimasto a guardare dalla banchina. Sabato 9 maggio, alle ore 12:00, le acque della Riviera del Corallo ospiteranno il varo della Malupa 5.0, una barca a vela ideata nei cantieri emiliani del Centro Navale Adriatico di San Mauro Pascoli con un unico obiettivo: essere accessibile e inclusiva per tutti. L’acquisto dell’imbarcazione, che coincide con i dieci anni di attività della Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus, segna il passaggio definitivo dai servizi di terra di "Spiaggia Facile" — il lido del San Giovanni attrezzato per i disabili — alla conquista del largo.

L'iniziativa non è un caso isolato, ma si incardina in un più vasto piano di promozione sociale denominato “L’Isola che Accoglie: Turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”. Si tratta di una proposta regionale che ha ottenuto i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il dipartimento dedicato alle Politiche in favore delle Persone con Disabilità, l'ufficio governativo che finanzia i progetti per garantire pari opportunità ai cittadini con impedimenti fisici o sensoriali. Oltre alla Malupa, il programma prevede la nascita di altre due spiagge attrezzate per accogliere turisti e residenti con disabilità permanenti o temporanee.

La gestione tecnica delle uscite in mare sarà affidata alla sezione locale della Lega Navale Italiana, l'ente che sotto la vigilanza dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture promuove la cultura marittima. Grazie a un accordo specifico, istruttori qualificati garantiranno la gratuità e la sicurezza delle lezioni per tutti i frequentatori di Spiaggia Facile che vorranno cimentarsi con la vela. Le attività metteranno in rete le competenze dell'associazione Anemone e della cooperativa Ecotoni, quest'ultima presieduta da Antonio Mura.

La cerimonia di sabato si aprirà alle 10:30 con i saluti inaugurali e gli interventi tecnici di chi ha costruito e sognato la barca, tra cui la vicepresidente Chiara Rosnati e i rappresentanti di "Veliamoci ASD" e "Sardegna Accessibile". Dopo la benedizione impartita da Don Angelo Cocco, parroco della Cattedrale, lo scafo toccherà l'acqua per la prima volta in Sardegna. Il rito del varo si chiuderà presso i locali della Lega Navale con un brindisi a base di Akènta, lo spumante della Cantina Santa Maria La Palma che ha scelto di sostenere l'impresa.