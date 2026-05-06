Sorso: travolto da un ramo a dieci metri d'altezza resta intrappolato su un pino: i pompieri lo salvano dopo due ore di manovre

L'incidente si è verificato ieri sera nelle campagne di Sorso. Il terreno accidentato ha complicato l'avvicinamento dell'autoscala, costringendo i soccorritori a mobilitare anche i nuclei speciali e l'elicottero.

Ieri sera, intorno alle diciotto, un uomo è rimasto prigioniero a dieci metri da terra tra i rami di un pino nelle campagne di Sorso, lungo la strada vicinale Lu Tuvaraggiu. Si trovava in quota per eseguire delle normali operazioni di sfoltimento della chioma quando, durante le operazioni di taglio, un ramo ha ceduto all'improvviso colpendolo con violenza alla schiena e impedendogli qualsiasi ulteriore movimento.

La prima a giungere sul posto è stata la squadra dei vigili del fuoco distaccata a Porto Torres. I pompieri, valutata la complessità dello scenario e l'impossibilità di operare con l'attrezzatura base a causa dell'altezza, hanno immediatamente informato la sala operativa per chiedere rinforzi. Dalla centrale sono partiti un mezzo dotato di autoscala e gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale, la squadra specificamente addestrata per i salvataggi in altezza e in contesti operativi ostili.

Le manovre di recupero si sono rivelate subito più ardue del previsto. I primi tentativi di accostare l'autoscala al tronco sono falliti a causa dell'eccessiva distanza tra l'albero e la sede stradale, unita a un marcato avvallamento del terreno che impediva di stabilizzare il mezzo e di estendere il braccio meccanico in sicurezza. Di fronte ai continui tentativi andati a vuoto e all'impossibilità di muovere il ferito, il comando ha disposto l'intervento dell'elicottero Drago, decollato con a bordo gli elisoccorritori per provare a imbracare l'uomo dall'alto.

Mentre si attendeva l'arrivo del mezzo aereo, le squadre a terra hanno continuato a studiare il posizionamento del mezzo pesante, riuscendo infine a trovare la manovra esatta per far giungere il cestello dell'autoscala in prossimità del tronco. L'uomo è stato caricato all'interno della navicella, riportato a terra e consegnato tempestivamente al personale sanitario del 118, schierato ai piedi dell'albero. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo, il livello di priorità medica che indica una media gravità, per via del trauma lombo sacrale riportato nell'impatto. L'intero intervento si è concluso dopo circa due ore.