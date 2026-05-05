Scompare un monopattino da un cortile di Uras e scatta la staffetta tra province: i Carabinieri rintracciano il ladro e due complici in ventiquattro ore

I militari dell'Arma ricostruiscono i passaggi di mano del mezzo fino a Guspini grazie alle telecamere. Tre denunce a piede libero per furto in abitazione e ricettazione tra l'Oristanese e il Cagliaritano.

Nella serata dell'8 aprile, un individuo si è introdotto furtivamente all'interno del cortile di una residenza privata nel centro di Uras, in provincia di Oristano, portando via un monopattino elettrico. La vittima, accortasi della sparizione del veicolo, ha immediatamente richiesto l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mogoro. I militari hanno effettuato il primo sopralluogo sul posto, affidando poi lo sviluppo delle indagini agli uomini della locale Stazione di Uras, guidati dal maresciallo ordinario Chiara Grappeja.

La raccolta delle testimonianze dirette e l'analisi tempestiva dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona hanno permesso agli investigatori di dare rapidamente un volto e un nome all'autore materiale dell'intrusione. L'indagine non si è tuttavia esaurita con la semplice identificazione del ladro. I militari hanno continuato a scavare per rintracciare il veicolo, ricostruendo l'intera filiera di scambi che si è succeduta a ritmo serrato nelle ore immediatamente successive al colpo.

Gli accertamenti hanno rivelato come il monopattino sia stato ceduto in un primo momento a un giovane residente a Pabillonis, per poi essere a sua volta rivenduto a una terza persona domiciliata a Guspini. La collaborazione operativa tra i militari di Uras e quelli della Stazione di Pabillonis ha consentito di superare agilmente i confini provinciali e di rintracciare l'ultimo acquirente a Guspini, trovato ancora in possesso della refurtiva. Il mezzo a due ruote è stato recuperato e posto sotto sequestro, in attesa di essere formalmente restituito al legittimo proprietario a meno di ventiquattro ore dal furto.

L'operazione si è conclusa con tre denunce a piede libero, provvedimenti che consentono agli indagati di restare in libertà durante la fase istruttoria senza subire arresti immediati. L'autore materiale dell'intrusione nel cortile è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con l'ipotesi di reato di furto in abitazione. I due soggetti che hanno successivamente acquistato e rivenduto il monopattino dovranno invece rispondere davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Cagliari dell'accusa di ricettazione, ovvero l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di beni derivanti da un'attività illecita.