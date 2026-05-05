L'algoritmo non cancella la fatica ma spezza la paralisi di chi non sa da dove cominciare

Il professor Carlo Maria Medaglia smonta la narrazione della macchina-sostituto: l'intelligenza artificiale agisce come la dopamina e azzera l'attrito tra il dovere e l'azione.

Carlo Maria Medaglia, docente e delegato all'Innovazione e all'Intelligenza Artificiale per l'Università Telematica Iul, traccia un parallelo clinico per inquadrare il reale impatto dei nuovi software sul comportamento umano. Prende in prestito i casi studiati dal neurologo Oliver Sacks, nei quali pazienti bloccati per anni nell'immobilità riprendevano a muoversi non per una guarigione, ma grazie all'assunzione di dopamina. Quella molecola non creava abilità inesistenti, ma si limitava ad abbassare la barriera tra l'intenzione e l'atto fisico. Secondo il docente, la tecnologia odierna interviene esattamente in questo stesso snodo, operando però sul comportamento anziché sulla chimica del cervello.

Nella quotidianità lavorativa e accademica, analizza Medaglia, il blocco di fronte alla stesura di un documento o all'avvio di un progetto non deriva quasi mai da una mancanza di competenze. Chi si arena lo fa a causa di un attrito generato dal contesto, una distanza invisibile tra la consapevolezza di dover agire e l'inizio effettivo del lavoro. L'intelligenza artificiale, quando interrogata con la precisa richiesta di scomporre un problema complesso in passaggi più elementari, fornisce questo innesco. L'utente non sta delegando al programma il proprio pensiero, ma sta cercando la spinta iniziale per superare lo scoglio del primo passo, allo stesso modo in cui il filo di Arianna indicava a Teseo la direzione nel labirinto senza dover combattere il Minotauro al suo posto.

Questo meccanismo ribalta l'immagine consolidata del computer concepito esclusivamente per sostituire l'uomo e sollevarlo dallo sforzo. La rivoluzione descritta dal professore non risiede in macchine che lavorano in totale autonomia, ma nella costruzione di sistemi che mettono l'operatore nelle condizioni di poter agire. Da questa dinamica scaturisce un giudizio severo sull'organizzazione degli attuali metodi di studio e di lavoro. La lentezza o l'immobilità, spesso liquidate come pigrizia individuale, sono per Medaglia il risultato di ambienti mal progettati. Le istruzioni generiche fornite nelle scuole e il costante sovraccarico di informazioni negli uffici pretendono risultati senza predisporre le condizioni pratiche affinché l'azione sia possibile, condannando le persone a una fatica sterile.

Gli assistenti digitali e le istruzioni testuali necessarie per attivarli si inseriscono in questa falla organizzativa. Il delegato dell'Ateneo Iul inquadra tali strumenti come una tecnologia di soglia, utile a rompere il silenzio del foglio bianco per trasformare il potenziale in movimento. L'utilizzo dei nuovi algoritmi si riduce quindi alla fornitura di una traccia di partenza, una scintilla esterna capace di attivare l'esecuzione di compiti che i cittadini possiedono già le piene capacità di portare a termine.